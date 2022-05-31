港足︱免費直播友賽馬來西亞　金判坤倒戈　港隊新帥做好期望管理

為備戰亞洲盃外圍賽，香港足球代表隊明（6月1 日）晚會跟馬來西亞國家隊友賽，新任主教練安達臣會遇上前港足教頭金判坤，港台電視32將免費現場直播。



港隊周三晚上作客友賽馬來西亞，這除是挪威籍新帥安達臣上任後首戰，更是港隊新舊主教練交鋒——大馬國家隊現正由前港足教頭金判坤帶隊。

安達臣將迎來帶領港足的第一場正式賽事。（HKFA）

不過，安達臣賽前被當地記者問及對大馬看法時，表明沒有太放在心上，強調自己在40年球員與教練生涯裏，向來只專注於自己身上。

「只要我的球隊夠強，踢出我的理念，對手是馬來西亞、朝鮮或卡塔爾都不太重要。香港隊近來的數名教練，曾經用不同的踢法，大多都較保守；上一任麥柏倫也是這樣，但沒帶來很好的成績，所以我希望改變它。」

安達臣僅視今場友賽為亞洲盃外圍賽前最後一次調整，認為賽果並非最重要。（HKFA）

安達臣自上任後不時提到，希望港隊採逼搶戰術，他認為球員已逐漸明白其理念，但始終曾停操約4個月，狀態仍未達100%「那是香港足球的『瘋狂時期』，但我們只能向前看，這兩周集訓盡可能推動他們，但也不能太用力，要小心，否則會受傷，這令一切都變得艱難。」

再者，外流中國聯賽的港將無法歸隊，加上缺少艾里奧等防線主力，港隊今次並非以最佳人腳出戰。安達臣先做好期望管理，認為球迷不必太在意今次熱身賽的賽果。

港隊中堅馮慶燁（左）指全隊已準備好，以新踢法示人。（FAM）

「對馬拉是一次考驗，他們排名跟我們相約，踢法也跟亞洲盃外圍賽對手相似。結果只是次要，最重要是我們有進步，讓球員再嘗踢足90分鐘的感覺。」然而，他指球隊仍會全力爭取於亞盃外出線決賽周。

有份出席記者的馮慶燁則透露，球員過去兩周特別努力去重拾狀態，「教練想我們跳出舒適圈，甚至一日兩課練習，所以我們已經準備好，不會再死守，用新踢法示人。」

前港足主教練金判坤（左）帶領馬來西亞國家隊「倒戈」。（FAM）

另一邊廂，金判坤上任後帶領大馬暫取得兩勝一負——於東南亞錦標賽淨勝菲律賓兩球、僅負新加坡，4日前友賽就大炒汶萊4：0，惟他仍不滿意球隊表現。

他聲稱，不介意香港（147位）跟馬來西亞（154位）在世界排名上的差距，也不會因對手是香港而受影響。「每場比賽對我來說都沒有分別，我都會用同一方法準備，都會爭取勝利。」他指希望大馬踢出熱血、侵略性、團結的足球，要讓當地球迷感到驕傲。