英超︱高普親解高價買紐尼斯理由 優點眾多最重要的是強大上進心
撰文：吳慕兒
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利物浦以7500萬歐元、連同2500萬歐元附帶獎金條款最高可達1億歐元（約8500萬英鎊）成功收購賓菲加前鋒紐尼斯（Darwin Nunez），令他超越雲迪積克，成為紅軍歷來最昂貴收購。
如此高價買入一個未達世界級的球員，坊間以至利迷均有不少討論，到底「值定唔值」，利物浦領隊高普親自說明因由。
高普對達雲紐尼斯加盟，大感高興，「這是超級喜訊，真是超級喜訊，我很感激球會每一個人令它發生。與此同時，我們顯示出決心和野心。」
高普讚揚，「達雲是個神奇球員，他已很優秀，但擁有很高潛質變得更出色。」他對紐尼斯的前途大感興奮，「他的年紀、他的鬥心、他對變得更強大的渴求、他對我們計劃的信念以及我們作為一間球會的目標，他跟我們一樣感到興奮。」
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「他比賽時無所畏懼」
高普說雙方目標一致，一拍即合：「他認為我們適合他，我們也相信他正是我們所需，互相欣賞對方的長處。」
他詳細說明紐尼斯為何跟利物浦是絕配，「他擁有我們找尋的一切——他能控制節奏，帶來能量，可以在中路或兩翼位置製造威脅。他踢法主動，而且走位靈活，充滿動力。」踢法以外，高普更欣賞對方心理質素：「他比賽時無所畏懼，非常強大。我知道他會令我們的球迷感到興奮。」
高普不吝讚美之辭的同時，留有一手，「重要的是，我們全部也知道達雲尚待發展，他自己肯定也知道這點。我喜歡他的專注與謙遜。我們前線已有很優秀的選擇，現在他會成為當中一員。」他更嘗試為對方減壓，「他簽下非常長的合約，我們會琢磨他的天份，讓它成長。」
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