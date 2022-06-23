英超︱高普深情告別文尼　18個字總結塞內加爾射手輝煌紅軍生涯

撰文：吳慕兒
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利物浦塞內加爾前鋒沙迪奧文尼正式轉投拜仁慕尼黑後，領隊高普終於打破沉默，深情告別愛將。
文尼是他2015年10月上任後，首個重要收購。二人感情深厚，離別一刻心情難免有點沉重，不過洶湧而至的是滿滿的感激與欣賞。

高普深情告別文尼。（Getty Images）

文尼在加盟拜仁記者會上承認，「高普有一點哀傷，但仍祝福我一切安好，我會永遠感激他。」感覺是雙方的，高普接受利物浦官網訪問時稱，「這是個重大時刻，我們無必要扮作不是。利物浦其中一位歷來最偉大球員離開了，我們必須承認他如何重要。」

「他帶着我們的感激與愛離開，他以一個偉大傳奇身份離開，而且是的，他以身為世界上其中一位最佳球員的身份離開。」高普不忘說教，「我們不應放大目前所失去的，反而要去慶賀我們曾經擁有的。」他細數：「他的入球、他贏得的獎盃，肯定是個傳奇，同時也是當代利物浦標誌人物。」

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2016年夏天，文尼加盟利物浦。6年間他在紅軍贏盡大賽冠軍。（Getty Images）

「沙迪奧令一切變為可能」

「由他首次踏進那道門開始，立即令我們變得更好。如何有人在那刻告訴我們，他之後為這間球會能作出如此貢獻和成就，我不肯定當時能否相信，至少不是以這樣的規模。沙迪奧令一切變為可能。」

「表現能夠長時間持續如此出色，而且不論對上一季將自己定下的標準提升得如何高，他都能夠每季持續進步。他的專業精神和付出，都是世上任何地方任何球員的典範。」

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18個字總文尼紅軍生涯

「我完全尊重他的決定，我肯定我們的支持者也會如此。如果你愛利物浦，一定會喜愛沙迪奧，這是沒有商量餘地的。接受這是我們的損失，同時是拜仁的得益，二者能夠並存。」

「我們祝福他在每場比賽成功，當然除了面對我們的時候。他的星途將會繼續發光發亮，這點我毫不懷疑。」高普續稱，「我記得上季一個訪問時，被問到如何用3個字來形容沙迪奧，當時我說根本無可能做到。如果我要嘗試，需要用上很多次——因為有太多方法能以3個字形容他。」

「世界級球員！」（World-class player!）

「真正球會傳奇！」（True club legend!）

「理想典範！」（Ideal role model!）

「完美隊友！」（The perfect teammate!）

「富有同情心和關愛他人的人！」（Compassionate, caring person!）

這15個字，足見高普對文尼如何看重，可是還有最後和最重要的三個字，「今天最適合形容他，同時也是最難開口的3個字，卻是：『想念你！』（Will miss you!）」

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沙迪奧，再見！（Getty Images）
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足球
高普（Jürgen Klopp）
利物浦（Liverpool）
英超（Premier League ）
沙迪奧文尼（Sadio Mane）
拜仁慕尼黑
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