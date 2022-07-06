溫布頓戰報︱34歲德國媽媽再過一關 瑪利亞首闖大滿貫四強
撰文：吳慕兒
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溫布頓網球錦標賽女單八強，德國34歲老將泰簡娜瑪利亞（Tatjana Maria）擊敗年輕12年的同鄉球手尼美雅（Jule Niemeier），生涯首度晉身大滿貫四強。
泰簡娜瑪利亞早在2001年開始轉打職業賽，當年只得13歲，在網球壇浮沉多年，一路成績平平，最佳世界排名是2017年11月，排第46位。她的生涯兩度受懷孕暫時停止，2013年與前教練Charles-Edouard Maria結婚，同年首度懷孕，年底女兒Charlotte出生。2021年4月，她再誕下次女Cecilia。
這位堅毅的德國媽媽，以往在大滿貫最佳成績只是第三圈，今屆溫布頓愈戰愈勇，先在次圈擊敗26號種子施史迪雅（Sorana Cirstea），第三圈更力挫5號種子莎卡莉（Maria Sakkari），16強再淘汰12號種子奧絲達賓高（Jelena OSTAPENKO）。
連續踢走三個種子球手之後，八強遇上世界排名97位的德國同鄉球手尼美雅，世界排名跌至103位的瑪利亞，先輸首盤4：6之下，以6：2、7：5連取兩盤反勝，驚喜打入四強。她在準決賽的對手，是突尼西亞球手、賽事3號種子查比雅（Ons Jabeur）。
賽後瑪利亞開心地說，「這是一個夢，與家人一起，與我兩個女兒一起的夢。一年前，我才生完BB。」今屆溫網前她曾34次出戰大滿貫，從未能走得遠過第三圈，在一號場聽到全場給她的掌聲，令她全身起雞皮。
「我打入溫布頓四強，真是瘋狂，但我仍是個媽媽，比賽之後會去看孩子們，去做每天我都在做的事——換尿片，一切如常。我嘗試盡量維持日常生活，成為媽媽是最令我自豪的事情。」
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