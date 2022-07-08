英超｜三笘薰武者修行完畢 下季為白禮頓披甲續演日本打吡
撰文：何偉畧
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英超來季繼續有兩名日本國腳征戰。白禮頓上季簽入日本中場三笘薰，今季收回，預料留為己用。
三笘可謂雙喜臨門，三天前他宣布跟大學時代認識的女朋友結婚。
三笘薰在日職聯效力川崎前鋒時已備受注目，去季初獲白禮頓收歸旗下。惟他加盟時尚未代表日本大國腳，未能取得工作證，被借往與白禮頓相關的比甲聖基萊斯聯磨練。
一年過去，三笘在球會及國家隊都證明身價。他在比甲常規賽及季後賽共上陣27場，射入7球。聖基萊斯聯以常規賽榜首躋身季後賽，最終得亞軍。
至於國家隊，他在亞洲區12強賽獲徵召入伍，在出線關鍵戰對澳洲後備入場6分鐘梅二度，為日本奪得出線資格。
球會今天（7日）在Instagram發布三笘穿上白禮頓球衣，現身主場。帖文相當簡短，只留下日語「歡迎」的拼音「Yokoso」。三笘在其Instagram表明今季將在白禮頓上陣，「能夠在英超上陣，夢想成真，非常興奮」。
三笘在少年時代已是川崎前鋒梯隊成員，高校畢業時有機會直接投身職業足球。惟他考慮後決定拒絕，入讀筑波大學。不僅在大學足球界發光發亮，更兩度勝出世界大學生運動員足球冠軍。
不急於出道，按部就班也沒壞，還遇上生命最重要的人。3天前，三笘公布婚訊，對象正是大學時代結識的女朋友，「她無時無刻都支持着我，今後一起快樂生活，組織家庭」。
三笘薰來季代表白禮頓，連同阿仙奴後衛富安健洋，來季繼續有機會上演英超「日本打吡」。
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