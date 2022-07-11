溫網決賽︱祖高域7度封王累積21大滿貫　基域奧斯轟29A士球仍飲恨

溫布頓網球錦標賽（溫網）男單決賽，6屆冠軍祖高域（Novak Djokovic）遇上首晉大滿貫決賽的澳洲「壞孩子」基域奧斯（Nick Kyrgios），賽前連專家也認為戰況難以預料。

基域奧斯發揮不俗，瘋狂轟出A士球，卻仍敵不過始終冷靜應戰的祖高域。塞爾維亞球王已經4年未在溫布頓落敗，這場終極一戰也不例外。



比賽前一日，已約定賽後狂歡的祖高域與基域奧斯，賽前先禮後兵。（Getty Images）

祖高域一如所料地慢熱，發球強勁的基域奧斯以6：4先奪第一盤。站穩陣腳後，祖高域以6：3扳回一城。關鍵的第三盤，雙方戰至4：4之時基域奧斯在發球局由領先變落後，刁時後接連犯非壓力失誤，失去重要一局。領先至5：4的祖高域，順利保住發球局，並以6：4再下一城。

基域奧斯由順境變逆境，第二盤中段開始到第三盤一路發脾氣，與主球證理論、對教練團隊呼呼喝喝，甚至在罵自己。他全程不停大聲說話，連帶擊球表現也下滑。觀眾席上，今仗最搶鏡的是王室包廂中的喬治小王子。

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基域奧斯盤數由領先到落後1：2，終於趁第三盤後的休息時間冷靜下來，第四盤發球重拾水準，一路力保發球局。不過祖高域在一代「發球機器」伊雲尼斯域指導下，今屆溫網發球一直處於極高水平，令基域奧斯根本無從入手。

澳洲人全場轟出29個A士球，表現頑強，美中不足的是，身高1.93米的他在網前截擊和窩利球處理不夠仔細，不時失手，接發球或回球時也不時打落網，未能給予祖高域的發球局更大壓力。

基域奧斯首晉大滿貫決賽，表現已不俗。（Getty Images）

二人一路互保發球局，戰至6：6，要以決勝局分勝負。祖高域在壓力中始終發揮出色，細分一度領先至4：1，惹得基域奧斯再次大吼大叫。

祖高域一度領先至6：1，有多個冠軍點在手。基域奧斯力追至3：6，祖高域終再得一分以7：3拿下決勝局，並以7：6再得一盤贏得冠軍，連續第四年溫網封王，也是個人第21個大滿貫錦標。他追平美國名將森柏斯的7冠紀錄，升上溫網之王歷代第二位，距離8冠的費達拿追至只差一冠。