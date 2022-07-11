溫網︱祖高域與基域奧斯化敵為友　贏波請食飯　夜蒲約定難成事

祖高域（Novak Djokovic）與基域奧斯（Nick Kyrgios）過往有不少牙齒印，出乎意料地在今屆溫布頓網球錦標賽（溫網）後，突然成為好朋友。賽後二人對話十分精彩，惹得全場觀眾一再爆笑。



祖高域與基域奧斯賽前合照時已顯得老友鬼鬼。（Getty Images）

點解祖高域同基域奧斯突然老友，請看前文提要：

基域奧斯呻辛苦 不想再努力了

溫網決賽落敗的基域奧斯，賽後向祖高域發話：「是哦，他就如神一樣。我不會講大話，我認為自己已經打得很好。」祝賀對方後，開始大放笑彈，「明顯地，要向所有球童和球證（致敬），我知道我們的關係不時都很緊張，多謝你們容忍我。」

多謝觀眾支持後，他被大會主持Sue Barker問到首次晉身溫布頓決賽會否令他渴望更多，基域奧斯斬釘截鐵地說：「當然不會！坦白說我真的很累，我自己，我的團隊，全部人都極度疲累，我們已經打得太多網球了。」他自言，對今次賽果已經感到心滿意足，「或許有天我能夠再次在這裏出現，但我實在無法肯定」。

有種友情叫患難見真情：

+ 1

贏波請食飯 祖高域：所以他輸了

祖高域隨即向基域奧斯大派定心丸，「Nick，你一定會再回來，不止溫布頓，也在其他決賽。」他大讚澳洲人的演出，「我真的很尊敬你，你是個神奇的天才，現在一切開始正式啟動。考慮到我們的關係，我從未想過會對你說這麼多讚美說話，好吧，我正式宣布這是男人的浪漫（ OK it's officially a bromance）。」

最後一次擔任大會主持的Sue Barker，問到二人賽前的IG互動，祖高域立即搶着說：「贏家請食飯——所以他輸了」，令全場爆笑。基域奧斯周六在IG 限時動態問祖高域：「我們現在是朋友吧？」祖高域回應說：「如果你邀請我飲酒或食晚飯，我會接受。」最後再補上一句：「P.S. 明天勝出一方埋單。」出名是網球界「蒲精」的基域奧斯立即贊成：「成交！一起去夜店玩到癲！」祖高域卻未再回應，這時他說：「我沒有回應夜蒲的問題，因為當時我太太正在我身旁，不過我們由一起食飯飲酒開始吧。」

祖高域親吻溫布頓冠軍獎盃。（Getty Images）

放夠笑彈，祖高域說出一個溫馨小故事，「溫布頓在我內心一直佔有一個最特別位置，4歲時當我在電視看到森柏斯獲勝，我要求爸媽買球拍給我。那是網球給我的第一印象，每天推動着我，每次參賽都更有意義，能夠帶着獎盃站在這裏是我的福氣。」30多年後，小男孩追逐自己的夢想成為傳奇的一部分，追平森柏斯的溫網7冠成就。

他大讚溫布頓主場All England Club「是全世界最特別的網球場」，向球迷展示獎盃前，跟頒獎嘉賓凱特王紀交談良久。這是祖高域連續4屆在溫網封王，生涯累積21個大滿貫錦標。