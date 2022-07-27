東亞錦標賽｜日本三球輕取韓國 成今屆賽事冠軍
撰文：陳智深
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東亞足球錦標賽小組賽第3輪最後一場日本對韓國，同時亦是冠軍爭奪戰。日本與韓國兩隊接戰下來比上兩仗對中國及香港更為肉緊，最終日本在下半場攻入3球大勝韓國，3戰得7分成為今屆東亞錦冠軍。
賽前日本隊有一名球員新冠檢測呈陽性，而後衛山根視來賽前並沒有進入名單。日本隊町野修斗甫開場即嘗試遠射，被趙賢祐撲出。至19分鐘，日本隊前場迫搶成功，隨後相馬勇紀左路窄角度射門慢溜遠柱惜中柱彈出。隨後雙方互有攻守，半場兩無紀錄。
易邊後，日本在進攻更加「入肉」，相馬勇紀在48分鐘接應藤田譲瑠傳送頭槌打破僵局。63分鐘，相馬勇紀開出角球，佐佐木翔頭槌破門，日本擴大優勢。小池龍太在72分鐘傳中，町野修斗射入，日本大炒韓國3：0。
賽後日本以7分升上榜首，繼2013年後再次取得冠軍，韓國則以6分排第2位。中國險勝香港後以4分排第3位。賽後相馬勇紀獲選為賽事MVP，日本隊資深球員宮市亮在比賽中後備入替後傷出，未知傷勢如何。
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