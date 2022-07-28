歐聯外圍賽︱費倫巴治輸波球迷輸品　向烏克蘭球隊大唱普京之歌

歐聯外圍賽第二圈生死戰，費倫巴治主場與基輔戴拿模戰至加時，當客軍114分鐘再入一球、球員正在慶祝時，面臨出局的費倫巴治球迷不止沒有靜下來，更出現一幕詭異畫面——全場忽然起哄，猶如球隊贏波一樣高歌慶祝，細聽內容卻令人極度不安。



客隊基輔戴拿模入波，費倫巴治全場球迷卻唱歌慶祝。（Twitter）

首回合基輔主場踢成0：0，次回合費倫巴治53分鐘有球員紅牌被逐，十人應戰下90分鐘仍踢成1：1。戰至加時，114分鐘卡拉華耶夫為基輔戴拿模再入一球，出線在望，球員在場上慶祝，費倫巴治球迷竟也唱起歌來：「啦啦啦啦，普京！」



俄羅斯總統普京下令軍隊入侵烏克蘭，戰爭破壞家園，殺害平民，是烏國人的傷痛。球場上有勝有負，費倫巴治球迷不忿輸波緣盡歐聯，在烏克蘭人傷口上灑鹽，連人品也輸掉。烏克蘭記者蘇路堅（Oleksiy Sorokin）批評，「費倫巴治球迷高唱親俄口號，歌頌普京，一個謀殺數以萬人的名字，費倫巴治球場內外都是失敗者。」

賽後基輔戴拿模主帥盧錫斯古（ Mircea Lucescu）為抗議主隊球迷劣行，拒絕出席記者會，只跟接受烏克蘭記者訪問。這位曾在土耳其執教兩大豪門加拉塔沙雷和比錫達斯的老牌教練炮轟：「我並未預期會有這種歡呼聲，真可悲。」

費倫巴治至今未就事件表態，但當地著名女演員和主持人Berna Laçin在Twitter發文，矛頭直指球會管理層：「有些事情是不能做的，如果做了，對球會管理層而言，那並沒有『不過』……『我預期你要從流氓球迷手中保護我們（費倫巴治）。』」

費倫巴治歐聯出局後，將轉戰歐霸，在外圍賽第三圈對戰捷克球隊Slovacko。

費倫巴治球迷歌頌普京片段：