球衣情報︱紐卡素新作客球衣激嬲球迷 變身沙特阿拉伯B隊
撰文：吳慕兒
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歐洲各大球會近日陸續推出新球衣，紐卡素剛公布的第三戰衣式樣，白底綠邊設計讓人耳目一新，獲部分球迷讚賞，然而由配色到設計均令人聯想到沙特阿拉伯國家隊，惹來另一批球迷大罵「出賣靈魂」。
紐卡素新作客球衣一出，球迷紛紛在社交媒體表達意見。這件白底綠色領口和袖邊的設計，早在今年5月在網上曝光，如今終獲證實。 白綠雙色是沙特阿拉伯的傳統球衣顏色，沙特主權基金去年10月正式入主紐卡素，持有球會80%股份。
球迷對這件新球衣反應兩極，有人大讚是他們見過「最靚的第三球衣」，也有球迷認為，此球衣設計正是沙特靠足球為政權洗白的「明顯證據」。
球衣設計初曝光時，已有不少聲音要求紐卡素重新考慮，但身兼沙特主權基金總裁的球會非執行市席魯邁揚（Yasir Al-Rumayyan）批准設計去馬。
這件由英國服裝品牌Castore生產的新球衣，已在球會網上官方專門店有售，喜鵲在聲明中指出，「英超新球季展開前，紐卡素推出2022/23 第三球衣。緊接主場傳統黑白球衣，球會公布由英國高級服裝品牌設計的白綠第三球衣，並將會在作客比賽穿著。」
紐卡素在官方Twitter公布這件新球衣後，球迷紛紛在下方留言。不少人上載沙特國家隊的球衣，認為兩者如出一轍，說明紐卡素將變身為「沙特B隊」。有球迷稱兩件球衣設計相似，是「來自殺人政權的黑金」，也有球迷說班主來自沙特阿拉伯，設計雷同也是無可厚非。
暫時看來，批評聲音似乎比較多，「完全是體育漂白工程的版本」，「愛死了最新的沙特阿拉伯B隊，很高興看到國家並無參與」。也有人持相反意見：「我的天，很漂亮！」
除了男子成人隊外，紐卡素女子隊和青年軍來季亦會穿上這款球衣作賽。
紐卡素球迷點評新球衣：
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