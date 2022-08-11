黑武士擬收購曼聯股價平單日最大升幅　球迷雙紅會拒入場抗議班主

英超新一季剛展開，傳統勁旅曼聯已迎來球場內外一次又一次考驗。聯賽首輪主場敗予白禮頓，轉會市場屢吃檸檬，一切不似預期，球迷又次將矛頭指向班主格拉沙家族身上，抗議行動計劃在「雙紅會」再度升級，拒絕入奧脫福睇波，再次向美國班主施壓。

剛好周三（10日）傳來前董事米高禮特有意收購曼聯，消息一出球會股價即飊升12%，追平上市以來單日最大升幅。



曼聯球迷抗議班主格拉沙家族行動持續，並有意在雙紅會當日升級。（Getty Images）

曼聯球迷要求班主格拉沙家族下台的抗議行動，斷斷續續已持續多年，英國《泰晤士報》報道，部分球迷計劃在8月22日晚上（香港時間8月23日凌晨3時）曼聯主場對利物浦的「雙紅會」時將抗議行動升級，有別於之前多次在球場內、外示威舉牌叫口號表達不滿，今次他們計劃索性不入場觀戰，讓全世界看見空蕩蕩的奧脫福。

「雙紅會」這場全季重頭戲，永遠座無虛席，假如有大量曼聯球迷響應號召，一堆空凳帶肯定為全球觀眾帶來視覺震撼。這個名為#EmptyOldTrafford（奧脫福清零）的行動，在Twitter一呼百應，短時間內已有55000個相關帖文，而且數量持續上升，至於網上熱烈討論到底會否「找數」化作實際行動，便要到比賽當日才揭曉。

曼聯球迷發起雙紅會當日的「奧脫福清零」行動。（Twitter）

對格拉沙家族不滿的球迷，遍佈各階層，正當普羅球迷發起示威抗議，商人和富豪球迷也在想辦法推翻美國班主。曾任曼聯前董事的商人米高禮特，周三高調宣布正在組織財團，計劃惡意收購曼聯，踢走格拉沙家族，幫助球會重返正軌。

消息一出，立即大大刺激曼聯股價，單日升1.36美元，升幅近12％ ，是曼聯繼2012年8月上市後最大單日升幅，報12.75美元。格拉沙家族目前並無意欲賣盤，球迷長年以來抗議行動一直未影響他們的擁有及管治權，至於米高禮特為首的一班「黑武士」能否動搖格拉沙，暫時仍有待觀望。