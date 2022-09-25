MotoGP．日本站｜馬昆斯「復康戰」奪第4　爭標熱門最後一圈自炒

MotoGP日本茂木站，6屆車手總冠軍馬昆斯（Marc Marquez）上一站才復出，他雖以「復康治療」為參賽目標，但今站交出驚人表現，盡顯冠軍功架。

至於白熱化的年度冠軍爭奪戰，大熱門巴尼亞（Francesco Bagnaia）再在關鍵時刻失誤自炒，讓榜首的山葉主將昆達拿路（Fabio Quartararo）再次拉開分差。



馬昆斯在上一站亞拉岡站的復出戰，起步不久便釀成兩宗意外，其中昆達拿路也遭波及而炒車退賽，馬昆斯自己也退賽收場，令他遭質疑究竟是否已有足夠狀態參賽。

不過今站日本站，馬昆斯證明自己重返賽場的決定正確——周六（24日）排位賽在熱帶氣旋的風雨下舉行，積分榜前三的昆達拿路、巴尼亞及艾歷艾斯柏加路（Aleix Espargaro）都顯得舉步為艱，3人最終分別排在第9、第12和第6名起步，但馬昆斯在大雨中奪得頭位，令人震驚，也是他自2019年的日本站以來，再第一次奪頭位。

馬昆斯回歸後第二站，便展現出冠軍的風範，奪得頭位。（Getty Images）

馬昆斯多番強調自己雖在排位賽交出好表現，但休戰三個月始終流失不少肌肉，「到正賽時我就捱不住了」。

大兜亂的排位，令車迷更期待周日（25日）的正賽，起步不久，馬昆斯已跌落第3、未幾更跌落第5位，但他未有繼續墮後，一直穩定發揮、避免犯錯，最終在餘8圈時成功超越奧尼華拉，儘管一度遭對方搶回位置，但馬昆斯在最後一圈再次進攻、再爬頭，終以第4名衝線，奪得復出後的首個積分；冠軍則落在毋須為巴尼亞擋駕護航的米拿（Jack Miller）身上。

米拿（中）奪得日本站冠軍。（美聯社）

雖然馬昆斯未能一舉登上頒獎台，但他返重新燃起本田車隊對明年的希望——畢竟馬昆斯若能回復十足狀態，爭標不是空談，難怪他返回本田車房時獲全隊鼓掌，其主工程師靴南迪斯也喜言：「有一個頂級車手就是不一樣，他實在太重要了，全部車廠也會想要一個馬昆斯吧！」

而被困在中游的一眾爭標份子，也各自遇上難題：「大E」艾斯柏加路因車隊設定出錯，被逼換車而要由維修通道起步，早已無緣前列；第9起步的昆達拿路在比賽中苦於無法超越效力Aprillia的前隊友域拿利斯，大部份時間都在第8位苦戰。

昆達拿路今站陷入苦戰。（Getty Images）

不過，最大輸家當數第12起步的巴尼亞，這位杜卡迪車手上半季連環「自炒」失分不少，一度遭昆達拿路領放。雖然受惠於杜卡迪戰車的強大性能、加上自己表現回穩，巴尼亞此前4連勝一舉追回分差，賽前追至只差昆達拿路12分，獲看好最終能反壓對方奪得首個世界冠軍，然而他今仗諸事不順。

比賽期間，巴尼亞遭身後的「未來隊友」、明年晉升至杜卡迪廠隊的巴斯迪安連尼不斷狙擊，一度遭對方爬頭，他好不容易在末段才追上第9位，追貼第8的昆達拿路身後，然而他在最後一圈欲爬頭時卻自己犯錯炒車，未能完賽，不僅未能進一步收窄分差，更又遭第8名衝線的昆達拿路將分差擴至18分，雖然餘下4站之下他仍大有希望反上奪冠，但今站無謂的犯錯，無疑令他的爭標路再添難度。