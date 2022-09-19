MotoGP．亞拉岡站｜馬昆斯復出與昆達拿路攬炒　冠軍誰屬變大亂鬥

MotoGP亞拉岡站，6屆冠軍馬昆斯（Marc Marquez）突然提早復出，果然在今站成為焦點人物。他的戰車在首圈先與領先車手榜的昆達拿路（Fabio Quartararo）相撞，導致後者炒車退賽，繼而被日本車手中上貴晶撞上，中上一度跌在車道中央，險象環生。

馬昆斯最終同須退賽，意大利車手巴斯安連尼（Enea Bastianini）冷手執個熱煎堆贏得分站，最開心的當然是他的意國同鄉巴尼亞（Francesco Bagnaia）。



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甫開賽昆達拿路戰車與馬昆斯相撞後，連人帶車炒起，前者狀甚痛苦。（Twitter）

今年5月底宣布休戰、並在6月為右手上臂做第4次手術的馬昆斯，原定2023年才復出，未料周二（13日）突然宣布在今周西班牙亞拉岡站參賽。他的出現，成為今站變數。

戲劇性畫面第一圈已出現：第13位起步的馬昆斯，高速殺上第六位，首個彎位已追上第6位起步的昆拿達路，離開第三個彎後昆拿達路在盲眼位撞向馬昆斯車尾，前者連人帶車飛出賽道，期間更被自己的山葉戰車撞到胸口，一度狀甚痛苦。

馬昆斯戰車（93號）與日本車手中上貴晶相撞一刻。（Twitter）

這次意外尚有後續，昆拿達路戰車部分碎片攝入馬昆斯座騎，令馬昆斯後輪在第一圈第七彎道後鎖死，導致日本車手中上貴晶收掣不及，在第八彎道類似昆拿達路那樣炒向馬昆斯車尾，繼而離開戰車在賽道上滑行。

當時後方多部車已駛至，場面一度驚險萬分，幸好各車辛苦地左閃右避下，未有撞到中上貴晶身軀，不至令意外變為慘劇。馬昆斯捱到入維修站，難逃跟昆達拿路和中上貴晶一樣首圈退賽命運。

馬昆斯搞局 冠軍變大亂鬥

前方少了昆拿達路，兩位駕駛杜卡迪戰車的意大利車手包攬冠、亞軍，巴斯安連尼贏得今站冠軍，在車手榜僅次昆拿達路的巴尼亞，就算只得亞軍，總積分已由落後30分，追至只有10分差距。

去年冠軍昆達拿路縱排榜首，苦於山葉戰車戰力疲弱，每場也遭多架杜卡迪「圍攻」，就算不是今場意外，衛冕之路本已岌岌可危。今仗炒車退賽不幸中的大幸是身體並無大礙，可是今站既未能得分，全身又多處嚴重擦傷，目前已遭巴尼亞追至餘下10分之差，餘下最後5輪賽事，冠軍已不再在他掌握之中。

人無事先可以做到世界冠軍，昆達拿路今站炒車後身體多處擦傷，幸無大礙。（Twitter）

目前昆達拿路累積211分，巴尼亞201分，Aprilia廠隊的「大E」艾斯柏加路（Aleix Espargaro）194分，有力爭冠的不止他們三人，手持163分的今站冠軍巴斯安連尼同樣有機會，就連第五、六、七位的米拿（Jack Miller）、沙高（Johann Zarco）和賓達（Brad Binder）數字上仍未可被排除。

當中巴尼亞、巴斯安連尼、米拿和沙高均是駕駛杜卡迪戰車，強敵環伺之下，昆達拿路衛冕之路愈見難行，車手冠軍誰屬仍有一番惡鬥。