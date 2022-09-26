歐國聯｜法國作客兩球淨負丹麥　艾歷臣神級傳送顯功架

歐洲國家聯賽A1組，法國最後一輪作客鬥丹麥，上半場中後段連失兩球，結果法國兩球不敵對手。上場有進賬的麥巴比，今仗繼續積極爭取入球，兩度離譜地將皮球轟上看台。



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卡塔爾世界盃前最後一場國際賽，歐國聯僅取一勝的法國作客鬥丹麥，基利安麥巴比﹑基奧特及基沙文等主力如常正選上陣。

艾歷臣穿針引線顯功力

上場建功的丹麥中場大腦基斯甸艾歷臣，今仗繼續成為進攻泉源，上半場中段交出恰到好處的長傳，安達臣奧臣禁區內一控一射，惟未能射破艾路拿的十指關。這名曼聯中場其後再度交出準繩長傳，丹斯加特（Mikkel Damsgaard）左路接應後傳中，多爾貝治（Kasper Dolberg）門前加一腳，丹麥34分鐘打開紀錄。5分鐘後，安達斯奧區禁區頂抽射破網，奠定兩球勝局。

丹麥兩球淨勝法國，兩循環都擊敗對手。（美聯社）

以麥巴比為首的法國前線十分努力，惟全場17次攻門，皆未能取得入球，丹麥力保不失亦要歸功於門將卡斯柏舒米高，全場撲出7球。法國落後下，麥巴比更積極爭取入球，下半場卻兩次偏離航道地把皮球送上看台。

麥巴比積極進攻，惟未能取得入球。（美聯社）

麥巴比轟皮球上看台

換邊初段，麥巴比在左路傳中，但力度角度全都不對，大腳將皮球直接踢向看台。麥巴比其後再希望以個人能力，助法國收復失地，禁區外推向大位，右腳放冷箭，可惜結果一樣，皮球完全偏離目標直飛看台。

Mbappe is just a selfish player! pic.twitter.com/N3tJmjB6XX — 3mar (@Umar2i) September 25, 2022

看到麥巴比的「看台射球」後，有網民抵死地留言，表示從他的身上看到達雲紐尼斯的影子，這名利物浦前鋒在操練時起腳，皮球直飛向角球旗方向。

Mbappe is on another level 🔥🔥 pic.twitter.com/MXHtoLM2fN — M•A•J (@Ultra_Suristic) September 25, 2022

法國在歐國聯6輪僅取一勝，以5分在A1組排第3位。法國兩鬥丹麥同樣告負收場。碰巧兩軍同列世界盃D組，將於卡塔爾再鬥過，法國中場曹亞文尼深信，國家隊在世界盃再遇丹麥時，將有截然不同的表現。

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