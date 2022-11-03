墨西哥2022世界盃｜陣容詳盡分析 分組賽賽程對手走線點評
撰文：黎建明
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中美洲代表墨西哥連續第八屆躋身世界盃決賽周，今屆身處C組，首戰將對上波蘭。
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
現時世界排名：第13
外圍賽晉級之路
墨西哥以種子隊隊身份，直入世界盃北美洲及加勒比海區外圍賽第三輪，並在14場比賽取得8勝4和2負，取得第二名晉身世界盃決賽周。
世界盃最佳成績：8強（兩次）
墨西哥C組分組賽賽程（香港時間）
11月22日（星期二） 深夜12時 墨西哥對波蘭
11月26日（星期六） 深夜3時 墨西哥對阿根廷
11月30日（星期三） 深夜3時 墨西哥對沙特阿拉伯
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