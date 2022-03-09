墨西哥球迷騷亂未解決　球員救人後反遭恐嚇　教練：離隊也不追究

墨西哥超級聯賽（Liga MX）大規模球迷暴亂後兩日，官方發表調查結果及裁決，主隊克雷塔羅因有疏忽被重罰。

不過，克雷塔羅部份球員雖在騷亂時助人逃生，事後卻收到死亡恐嚇，令球隊主帥高呼十分冤枉。



墨西哥超級聯賽周日發生大規模球迷騷亂，克雷塔羅主場對阿特拿斯的賽事中，看台以至場外都爆發毆鬥，據報造成至少26人死傷。

墨西哥足總今日發表聲明，指經調查及聆訊在場保安與相關人士後，證據顯示現場警察及私人保安公司有疏忽，導致事件發生，而負責聘用保安的主隊克雷塔羅，將被重罰。

當日一家大小倉惶逃生，場面極度混亂。（Getty Images）

慎入：克雷塔羅球迷施襲畫面被拍下

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克雷塔羅早前已宣布放棄對阿特拿斯的比賽，被判以0：3落敗；球隊今季餘下所有賽事，亦必須閉門舉行，並遭額外罰款150萬披索（約55萬港元）。此外，克雷塔羅的官方球迷會員，將被禁止出席主場賽事3年，作客賽事亦被禁1年；阿特拿斯的死忠球迷，也不能參與作客賽事6個月。

而為避免同類事件再度發生，有關方面要求球會不可再向球迷會提供資金援助，否則有可能被罰錢。墨西哥超級聯賽也正積極在球場推行面部識別系統，使入場球迷的身分更易被確認，希望藉此提高安全度。

部份球員在騷亂時嘗試幫助他人逃生，卻慘被死亡恐嚇。（Getty Images）

克雷塔羅主教練基斯坦（Hernan Cristante）則透露，隊內部份球員在暴亂發生後，於網上被恐嚇，對此感到不解。「球員根本沒做錯事，他們甚至打開更衣室大門、用各種方法去幫助別人。可是他們收到死亡恐嚇，感到很不安全。」

基斯坦表示，部份球員的家人已有離開的想法，「若他們最終選擇離隊，我也不會怪責他們。球會上下都感到心碎了。」

這位教練同樣被指控支持暴力，網上流傳一段影片，聲稱他告訴球迷「繼續打」。基斯坦否認，並澄清自己的立場。「事實是我嘗試把當時的情況冷靜下來，但有人把影片剪接、斷章取義，很遺憾我們就是生活在這現實之中。」