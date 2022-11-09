加納2022世界盃｜陣容詳盡分析　分組賽賽程對手走線點評

非洲代表加納繼上屆缺席世界盃決賽周後，今屆成功力壓其他非洲球隊，回到世界頂級舞台。球隊今屆被分配至H組，首仗對手是歐洲勁旅葡萄牙。



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加納今屆再次成功殺入世界盃決賽周。（Getty Images）

現時世界排名：61

世界盃最佳成績：8強（1次）

外圍賽晉級之路

加納在世界盃非洲區外圍賽次輪的小組賽，在6場比賽中取得4勝1和1負的佳績首名晉級，其後在第三輪兩回合與尼日利亞戰成1：1，然而加納憑作客入球力壓超霸鷹，順利晉級世界盃決賽周。

焦點球員：湯馬士柏迪（Thomas Partey）效力球隊：英超阿仙奴

現時效力英超阿仙奴的湯馬士柏迪，是加納中場核心。（Getty Images）

加納H組分組賽賽程（香港時間）

11月24日（星期四） 深夜12時 加納對葡萄牙（ViuTV免費直播）

11月28日（星期一） 晚上9時 加納對韓國（ViuTV免費直播）

12月2日（星期五） 晚上11時 加納對烏拉圭