韓國2022世界盃｜太極虎陣容詳盡分析　分組賽賽程對手走線點評

亞洲代表韓國連續十屆晉身世界盃決賽周，球隊今屆被分配至H組，首仗對手是南美強隊烏拉圭。



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世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

韓國隊現時世界排名為第28。（Getty Images）

現時世界排名：28

世界盃最佳成績：第四名（1次）

外圍賽晉級之路

韓國在世界盃亞洲區外圍賽次輪的小組賽，在F組以5勝1和的不敗姿態首名晉級，其後在第三輪A組小組賽亦保持水準，以7勝2和1負奪得小組第二，晉身世界盃決賽周。

焦點球員：孫興慜 效力球隊：英超熱刺

30歲的孫興慜是當今球壇的亞洲首席球星，上季贏得英超神射手後，在韓國國內的風頭更加一時無兩。孫興慜體能強，爆發力十足，踢法靈活，擅長突破，勝任翼鋒及前鋒等多個前場位置，更是防守反擊的一大武器。不過，這位效力熱刺的射手座前在歐聯受傷，眼眶骨折，接受手術，正與時間競賽，希望能夠趕及世界盃前傷癒。

孫興慜的實力備受肯定，他在前線的發揮將是韓國隊一大亮點。（Getty Images）

韓國H組分組賽賽程（香港時間）

11月24日（星期四） 晚上9時 韓國對烏拉圭

11月28日（星期一） 晚上9時 韓國對加納（ViuTV免費直播）

12月2日（星期五） 晚上11時 韓國對葡萄牙