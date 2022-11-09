韓國2022世界盃｜太極虎陣容詳盡分析 分組賽賽程對手走線點評
撰文：黎建明
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亞洲代表韓國連續十屆晉身世界盃決賽周，球隊今屆被分配至H組，首仗對手是南美強隊烏拉圭。
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
現時世界排名：28
世界盃最佳成績：第四名（1次）
外圍賽晉級之路
韓國在世界盃亞洲區外圍賽次輪的小組賽，在F組以5勝1和的不敗姿態首名晉級，其後在第三輪A組小組賽亦保持水準，以7勝2和1負奪得小組第二，晉身世界盃決賽周。
焦點球員：孫興慜 效力球隊：英超熱刺
30歲的孫興慜是當今球壇的亞洲首席球星，上季贏得英超神射手後，在韓國國內的風頭更加一時無兩。孫興慜體能強，爆發力十足，踢法靈活，擅長突破，勝任翼鋒及前鋒等多個前場位置，更是防守反擊的一大武器。不過，這位效力熱刺的射手座前在歐聯受傷，眼眶骨折，接受手術，正與時間競賽，希望能夠趕及世界盃前傷癒。
韓國H組分組賽賽程（香港時間）
11月24日（星期四） 晚上9時 韓國對烏拉圭
11月28日（星期一） 晚上9時 韓國對加納（ViuTV免費直播）
12月2日（星期五） 晚上11時 韓國對葡萄牙
韓國屬於哪一組？同組對手有哪幾隊？
韓國屬於H組，同組對手有葡萄牙、烏拉圭、加納。
今次是韓國第幾次參加世界盃？
今次是韓國第11次參加世界盃決賽周。
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