C朗精心佈局向曼聯坦赫格宣戰　換來四面楚歌是誰之錯？｜01球評

C朗拿度斥責曼聯背叛他的訪問，成為近日體壇矚目的新聞。從訪問時間到內容，C朗似乎都經過精心佈局。

這位葡萄牙球星希望將自己塑造成一位為曼聯著想的受害人，並攻擊曼聯球迷的「公敵」格拉沙家族，希望綑綁式搶佔道德高地，以獲得球迷在輿論上的支持。然而結果不如他理想，就連昔日隊友里奧費迪南也站在他對面。歸根究底，C朗沒有接受現實，不肯面對他再非過去的自己，錯判形勢，終落得四面楚歌。



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C朗今季表現備受批評。（Getty Images）

首先，這個訪問是由C朗主動安排。負責訪問的主持摩根（Piers Morgan）是C朗的好友，他證實：「是C朗要求我訪問，就是這樣簡單。我沒有要求過他，是他問我。這（訪問）是近期的事，他已經考慮了一段日子。我認為過去一年他對曼聯所發生的事愈來愈沮喪，這已不是什麼秘密。」

計劃周詳世界盃前開戰

C朗的訪問影片將會11月16日及17日分開兩晚播出，而英國《太陽報》就獲得獨家搶先報道權，在11月14日率先推出首篇爆料報道。C朗選擇訪問在今個星期出街也很有心思。從足球傳媒角度看，這段時間英超暫停，周中沒有歐聯及球會盃賽，又未到世界盃開鑼，球壇難有新聞可比擬C朗的訪問。由周一報章爆料，到節目周三及周四播映，這件事可以持續發酵，熱度足以維持至世界盃開鑼前，肯定成為本周球壇以至體壇最大的新聞。

曼聯球星C朗拿度。（Getty Images）

主持摩根對於C朗選擇這個時間推出訪問，也有一番見解，他說：「其中一個動機是世界盃。世界盃快將展開，他在葡萄牙隊，那是一支好隊伍，他會有一個理想的世界盃。再者，會給他一個月時間遠離曼聯。」

摩根續道，「C朗有個大好機會，完成一屆非常理想的世界盃，這會是最好的櫥窗，幫助他吸引一支有歐聯資格的球隊，讓他在最高水平的比賽再踢多幾年，這是他真正想獲得的東西。他跟我說，他想踢到40歲左右退休。」摩根表示，世界盃這個月亦好讓曼聯有時間思考怎樣處理。

在坦赫格治下，C朗今季時常做後備。（Getty Images）

曼聯賽後回程驚見C朗訪問

曼聯在周日完成世界盃前最後一場聯賽，作客以2：1擊敗富咸。C朗因病缺陣，並沒有隨隊到倫敦作客。消息指，曼聯在他們踢完富咸後，從倫敦返回曼徹斯特期間得悉C朗的訪問內容，眾人驚訝。時間那麼剛剛好，不禁令人懷疑C朗早知《太陽報》刊登報道的時間，所以故意稱病缺陣，以避過這個尷尬時刻。當然，這個只是猜測，可能他真的生病，或者因為其他原因而告病假。

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明顯地，這個訪問的時機及部署都經過精心安排，相信內容也不例外。雖然完整的訪問片段未出街，但從《太陽報》擠牙膏式披露的內容，C朗努力將自己塑造成一位熱愛曼聯的受害者，訪問內容可以分為「熱愛曼聯」及「受害者」兩方面。

C朗在歐霸盃對舒列夫建功。（Getty Images）

熱愛曼聯 批評班主格拉沙

在愛曼聯方面，他對恩師費格遜絕無不敬之辭，表示上季是費格遜一句說話令他回歸曼聯。他還為球迷說出心聲，炮轟班主格拉沙，他說：「格拉沙家族從不關心球會，我指的是專業及競技層面。曼聯是上市公司，他們用曼聯來賺錢，但對於競技層面，他們真的不太在意。」

C朗續說：「球迷永遠是對的，他們應該知道真相，知道球員都想為球隊做到最好，包括我，這就是我回來的原因，以及我愛曼聯的原因。不過，目前由於一些內在因素，令到球隊無法成為像曼城、利物浦及阿仙奴般的頂級強隊。整件事很複雜困難，我認為曼聯兩至三年都很難成為英超頂級強隊。」

C朗直斥曼聯自費格遜退休後沒有進步，訓練設施沒有改進，泳池、健身室、營養及其他科技上，皆原地踏步。他更加表示，不介意為曼聯的重建而離隊，「球隊需要重建才能迎來成功，如果他們決定由我開始，我不介意，這不是問題。」

C朗的專訪出街，表示曼聯背叛了他。（《太陽報》截圖）

反「坦」而不反曼

至於在成為「受害者」方面，C朗將矛頭直指領隊坦赫格及曼聯高層。C朗表明不尊重坦赫格：「我對他（坦赫格）沒有尊重，因為他也不尊重我，對於那些不尊重我的人，我永遠不會尊重他。」

主持人摩根說：「C朗在訪問中提到，坦赫格很喜歡對傳媒說一套，但背後卻做另一套。故此，在我看來，他對於某些事感到憤怒是正常的。」

摩根說：「當曼聯被曼城大炒時，坦赫格沒有換入C朗，他解釋在這樣慘敗的比賽最後幾分鐘才換入C朗是不尊重的。不過，幾星期後對熱刺，他叫C朗在完場前幾分鐘落場。同一個領隊，他在兩周前才說過不會這樣做。」C朗在那場曼聯對熱刺的英超比賽中拒絕入替，獨自提早離開球場。

C朗在曼市打吡坐足90分鐘，坦赫格表示因為尊重他所以沒有換他入替。（Getty Images）

看摩根的意思，如果C朗真的因此不滿，確實令常人費解。對曼城輸3：6一戰坦赫格不換C朗入場是為了尊重，重點不是比賽尾段換人，而是在於難以逆轉的大敗。在曼市打吡，曼聯一早已被曼城打散，尾段再無搶分希望，換什麼人也沒有用，若換C朗入場，只會令他承受一場恥辱慘敗。

相反，曼聯對熱刺一仗是領先2：0，勝利說穩不穩，末段換C朗入場是有意義的舉動，加強鋒線活力也好，提供高點協助防守也好，也是為球隊勝利出一分力。對曼城及熱刺兩場比賽，雖然同樣是討論末段換人，但形勢、背景及意義完全不一樣。若果C朗忽略了「在這樣慘敗的情況下」的前提，單純將坦赫格的說話解讀為尾段入替就等於不尊重，我真的感到無話可說。

C朗在對熱刺一戰拒絕後備落場。（Getty Images）

C朗另一個矛頭直指曼聯管理層對他不尊重，由上季起已經有人一直想逼他離開。儘管曼聯無論是向傳媒「放風」還是公開聲明，都表示不賣C朗，從來對他好聲好氣，但C朗當然可以解釋曼聯由高層到領隊都是講一套、做一套。

女兒住院所以缺席季前賽

C朗今季缺席季前賽，以家庭理由延遲歸隊。他在訪問中披露，當時他的初生女兒留院，但不獲曼聯管理層信任。他說：「我跟曼聯主席及總監說過我女兒的事，那時候我失去了兒子，而女兒還留院。不過，他們（主席和總監）不相信孩子的事令我很難過。我永遠不會因足球而犧牲家庭的健康，這是永不改變的。」

這位葡萄牙球星續說：「不管是現在還是十年前，這些事都讓我很難過。因為他們對我的說話及質疑，特別是因為佐真娜和小女兒Bella那段困難的時間，我們當時在醫院度過了一周，這是我缺席季前賽的原因。因為我不想為了區區季前賽而在這個時候離開我的家人。」

C朗今季踢正選的比賽，大多表現平庸。（Getty Images）

在季前賽那段時間，各大傳媒報道經理人文迪斯到不同的歐聯球隊敲門，推銷C朗，傳媒及球迷普遍認為家庭理由只是藉口，「扭計」離隊才是實情。如非C朗今次在訪問中透露，大家也不知道他的小女兒那時住院。

不過，就此事C朗可以怪責傳媒及球迷誤解，但難以怪責曼聯，因為在C朗缺席的時間，球會從來沒有用過罷操的字眼，坦赫格對記者也是說C朗基於家庭原因請假。曼聯接受他的請假解釋，也沒有因為他缺席季前賽而處罰他。當然，C朗又可以說曼聯對外一套、對他就做另一套。

訪問攻擊朗尼加利佬

家人有事，要求請假，無可厚非，球會也批准了，但如果你因為長期請假而導致季初狀態不足，難以踢正選，則是個人需要承擔的後果。領隊點兵看狀態及表現，有苦衷還有苦衷，苦衷並非決定正選的酌情因素。況且，如今的C朗並非10年前那位無所不能的射手王。就算坦赫格近兩三個月讓他在歐霸寓賽於操，C朗也未恢復到去年的水平，表現遜於安東尼馬迪爾及拉舒福特。

看過這兩天《太陽報》曝光的C朗訪問內容及摩根的文章，C朗仍然自視甚高，不覺得自己退步。加利尼維利叫他認清自己，朗尼叫他集中精神，結果換來C朗的攻擊。C朗彷彿認為所有批評自己的人，都各有動機，而不是他自己有問題。他覺得朗尼是出於妒忌，加利佬則是為了博出位。

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C朗及朗尼以前也做過曼聯隊友，在前線合作攻堅。（Getty Images）

C朗這次炮轟曼聯的訪問，可謂用盡心思，攻擊格拉沙的管治，批評曼聯十年如一日，指出球會需要從頭重建，全部正中球迷所想。然而，這種「綑綁式」訪問內容，並沒有取悅到大部分的曼聯球迷，沒有輿論支持他反對坦赫格。因為球迷的眼睛是雪亮的——C朗本身正是曼聯重建的障礙。

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球迷清楚看得出坦赫格對曼聯的改變，視他為重建的希望；球迷也看得出C朗在陣與缺陣時的球隊表現的差別。一位逐漸跟不上時代的「球霸」，球場上表現又不好，麻煩多多，竟然去跟曼聯重建計劃的核心人物坦赫格開戰，結果顯而易見，或者只有C朗自己想不到。

C朗這次訪問明顯跟曼聯決裂。（Getty Images）

因為C朗仍停留在過去，不肯面對今日的自己。

若果C朗視世界盃為他個人破釜沉舟的鉅鹿之戰，恐怕等待葡萄牙的會是一場垓下之圍。