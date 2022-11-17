英超︱C朗震撼訪問足本首播　狂踩蘭歷克獨愛前領隊蘇斯克查

葡萄牙球王C朗拿度震撼全球的訪問，首部分內容足本曝光，除了已出街的話題，尚有大量可圈可點的細節，包括他宣稱在目前的曼聯陣中只欣賞3名隊友，當中卻沒有葡萄牙同鄉般奴費南迪斯的名字，又力數新一代球員「一蟹不如一蟹」。

C朗矢言永遠不會尊重曼聯現任主帥坦赫格，卻對前領隊蘇斯克查情有獨鍾，認為對方在球隊應獲更多時間證明自己。



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葡萄牙球王C朗拿度震撼全球的訪問，首部分內容足本曝光。（截圖）

C朗訪問重點內容：

1. 確認幾乎加盟曼城，為費Sir放棄

C朗接受英國名嘴摩根（Piers Morgan）電視訪問，未正式出街已惹來滿城風雨，首部分90分鐘內容終在英國時間周三（16日）播放，繼續為大地帶來滿地花生殼。

訪問一開始，先談及他2021年夏天幾乎加盟曼城的轉會傳聞，「老實說，真的很接近。」當時坊間報道他接近成為曼城一員，一如外界所指，C朗選擇紅魔關鍵人物是恩師費格遜，「你知道我在曼聯的歷史，你的心、你曾經擁有過的感受成為分野，當然還有費Sir。」

他說費格遜是關鍵所在，「我不否認幾乎加盟曼城，但我想，我作出一個基於良心的選擇，而費Sir是關鍵。」他承認：「我跟他傾談過，他跟我說：『你無可能去曼城的』，然後我回答：『OK，波士』。」

C朗確認幾乎投曼城，但費Sir一句話改變一切。（Getty Images）

2. 「我愛蘇斯克查，蘭歷克不知自己做什麼」

訪問接着大談曼聯在他離隊後多年沒有進步，以及對前任看守領隊蘭歷克的睇法，內容大致與日前已出街的相同。他不認識蘭歷克，也不認同對方戰術，甚至指控：蘭歷克根本不知道自己在做什麼。他指出這是曼聯管理層的過失，「當你辭退蘇斯克查，應該聘請一位頂級領隊，而不是一個體育總監。」

對比兩任曼聯領隊，C朗直言：「我愛蘇斯克查，我認為他是個頂級的人，因為在我心底裏，人的心才是最重要的。對我來說，他就是個頂級的人……在費Sir之後當上曼聯領隊，真的很難，很難，但我認為他做得很好。」

他指蘇斯克查需要更多時間，「我從不懷疑他日後會是個好教練，但那是個很好的經驗。即使時間很短，我很高興可以跟他一起工作。」C朗首次效力曼聯時，二人曾為隊友，時隔多年重返奧脫福，難得轉換角色後情誼未變。

C朗大讚曼聯前領隊蘇斯克查。（Getty Images）

3. 曼聯陣中只欣賞3球員

C朗又感慨說，新一代球員「一蟹不如一蟹」，「我們不能怪責他們，這就是人生。新一代有各種新科技令他們分心，所以……」

有趣的是，當被問到他最欣賞的現役球員，C朗提到3個曼聯隊友的名字當中，沒有葡萄牙好拍檔般奴費南迪斯，「在曼聯我會說達洛治，他年輕但非常專業，他很醒目、聰明而且非常專業……另一個可能是馬天尼斯，卡斯米路已經年過30，但我會說達洛治。」

般奴與C朗周一見面的時刻（按圖放大）

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日前訪問內容率先曝光後，C朗到葡萄牙國家隊報到時遇上般奴，當時二人握手問好，卻因後者反應不夠熱切，成為全球體育熱話。及後出動葡萄牙國家隊隊友為事件解畫，直指只是傳媒大造文章，澄清二人並無心病。

C朗在訪問亦詳細談及初生夭折的兒子、對結婚及在曼聯備受批評的看法。