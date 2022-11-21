世界盃熱話｜安歷基稱費倫托利斯「最似自己」 原因竟與愛女有關
撰文：黎建明
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卡塔爾世界盃2022已正式開鑼，2010年冠軍西班牙今屆身處E組，主帥安歷基（Luis Enrique）在首場比賽前，笑稱隊內前鋒費倫托利斯（Ferran Torres）最像自己，並稱「唔咁揀連命都冇」。
究竟22歲的費倫托利斯為何會令安歷基有如此感覺？一切要從他的另一半開始說明。
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西班牙主帥安歷基早前在直播平台Twitch上設立自己的頻道，並表示會在卡塔爾期間直播，希望與球迷直接互動，現時安歷基已進行3場直播，最早的直播影片目前已累積超過122萬觀看次數，可見其直播相當受歡迎。
直播期間，有球迷問安歷基隊內哪位球員最像球員時代的他，他思考一會後打趣回答：「呢個就易答啦，就係費倫托利斯，如果我唔咁揀，我個女會殺咗我。」
事緣安歷基的20歲女兒Sira Enrique是一名場地障礙賽騎師，目前正與費倫托利斯拍拖，兩人曾多次在Instagram上分享合照，費倫托利斯亦稱不會特別收收埋埋，只會讓二人順其自然發生。
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面對教練兼自己女友父親如此評論，費倫托利斯仍處之泰然，「我哋每晚都會睇安歷基嘅直播，佢成日都講笑㗎，呢次佢想喺直播上面搞吓笑啫。」他認為兩人清楚工作與家庭的界線，不認為會有額外壓力。
世界盃2022 西班牙同組對手有邊幾隊？
哥斯達黎加、德國、日本。
西班牙 2022世界盃 第一場比賽幾時踢？
西班牙第一場會在香港時間11月23日深夜12時舉行，對手將是哥斯達黎加，ViuTV將免費直播這場比賽。
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