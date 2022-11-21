世界盃2022︱厄瓜多爾揭幕戰英雄的黑歷史　受傷離場卻被警察追捕

世界盃2022揭幕戰，厄瓜多爾以2：0擊敗東道主卡塔爾，厄軍隊長安拿華倫西亞（Enner Valencia）梅開二度。外國媒體隨即翻查他職業生涯的歷史，讓令人哭笑不得的一幕再重現觀眾眼前。



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33歲的華倫西亞在球隊對上一次踢世界盃（2014年），包辦全部3個入球；職業生涯也曾效力韋斯咸、愛華頓等，今季則為費倫巴治攻入13個聯賽入球，領先土超神射手榜。

華倫西亞在揭幕戰後備受關注，卻被翻出黑歷史。原來在6年前的世界盃外圍賽，厄瓜多爾3：0贏智利一仗，這名前鋒竟上演充滿電影感的一幕。

華倫西亞在2022世界盃揭幕戰梅開二度。（Getty Images）

當時華倫西亞被指拖欠約1.3萬鎊（約12萬港元）贍養費，警方跟律師卻無法在比賽前把他拘留。他在比賽尾段突然感到不適，被醫護人員抬上擔架，並戴上氧氣罩，疑似是因智利當地海拔太高，出現高原反應。

華倫西亞其後由一輛高爾夫球車載走，必須緝拿他歸案的警察卻後知後覺，呆望他在眼前溜走，才加緊步伐上前追截。據報道稱，現場最少有12名警員加入追捕，部份更手持防暴盾牌，但最終竟然真的讓華倫西亞逃脫。

有另一種說法稱，華倫西亞當時是扮傷逃避追捕，但真相相信只有他自己才知道。不過，事件已經過一段時間，華倫西亞已解決了有關贍養費的問題，目前可專注於參與世界盃。

Ecuador kick off the World Cup today.



Here's their captain Enner Valencia faking an injury to avoid getting arrested over £13k of unpaid child support.



The former Everton striker was driven away on a stretcher while 13 policemen gave chase. pic.twitter.com/oNCfKMbj6t — The Upshot (@UpshotTowers) November 20, 2022