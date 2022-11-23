世界盃2022｜墨西哥門神救十二碼　吳鎮宇被洗板獲讚「大賽門將」

外貌酷似香港演員吳鎮宇的墨西哥門將奧祖亞（Guillermo Ochoa），在其首場C組分組賽因撲出十二碼，再次受港人注目。內地網民同樣以「墨西哥吳鎮宇」直呼奧祖亞，更有不少網民直接到吳鎮宇的微博留言，打趣讚他「撲得不錯」。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

雖然吳鎮宇自9月24日以來便沒有更新微博，但在奧祖亞救出羅拔利雲度夫斯基的十二碼後，許多網民還是湧到其微博「吳鎮宇DD的食食豬樂部」，留下有關賽事的言論，包括「點球（十二碼）撲得不錯」、「大賽門將，吳鎮宇」、「這龍門就該吳鎮宇來守」。

吳鎮宇微博吸引許多球迷留言。（微博）

其實奧祖亞代表墨西哥已有18年，他在2006年和2010年都入選墨西哥的世界盃大軍，惟沒有上陣機會，到2014年終於作世界盃處子戰，便因表現優秀而聞名，加上外貌酷似吳鎮宇，廣為香港人熟悉。



即使他每4年才出現一次在普羅大眾視線，但香港球迷仍一見便知他是「墨西哥Sam哥」。事實上，他18年來為墨西哥征戰許多大小賽事，除世界盃，尚有美洲金盃、奧運會、洲際國家盃等。

奧祖亞在墨西哥地位祟高。（Getty Images）

奧祖亞生涯早段由青年到成年賽，都在墨西哥的阿美利加落班，其後轉戰法甲的阿些斯奧，他在2014年世界盃成名後曾到西甲落班，惟不算成功，更在2016/17球季效力CF格蘭納達時，打破當時的西甲單季失球紀錄，失掉80球之多。



他隨隊降班後繼續踢正選，並獲選為賽季最佳球員。離開西班牙後他轉戰比利時的標準列治，站穩正選，2019/20球季回歸在墨西哥的母會阿美利加，效力至今。