世界盃｜非國盃烏龍球證出場　兩爭議判決改寫比利時與加拿大命運

撰文：黎建明
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大家還記得年初的非洲國家盃，有名比賽期間中暑，並兩度在法定時間完結前便吹「完場雞」的球證嗎？
他是來自贊比亞的施卡斯維（Janny Sikazwe），曾在2018年執法俄羅斯世界盃，亦是今屆2022世界盃的執法球證之一。施卡斯維周四（24日）負責凌晨比利時對加拿大的分組賽，今場比賽再有爭議判決，引起球迷關注。

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施卡斯維今年初非洲國家盃時，曾在同一場比賽兩次提早吹完場哨子。（Getty Images）

今年1月的非洲國家盃分組賽，施卡斯維負責執法突尼西亞對馬里的比賽，他先後在85分鐘及89分鐘43秒兩度提早吹完場哨子，各界當時均不明所以。賽事裁判長其後為施卡斯維辯護，稱對方因中暑無法集中精神才出錯。

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事隔10個月後，施卡斯維在今屆世界盃擔任比利時對加拿大一役的球證，今場多個爭議判決，令他受加拿大球迷以至其他網民猛烈抨擊。

施卡斯維今仗的判決再惹爭議。（Getty Images）

第一個球迷爭論點是上半場13分鐘時，加拿大球員迪莊保查蘭（Tajon Buchanan）在小禁區附近截到比利時夏薩特（Eden Hazard）回傳後，被對方後衛維頓漢（Jan Vertonghen）踢跌，當時助理裁判指迪莊保查蘭越位。

然而根據規則，若進攻球員截到對方球員後傳的話，是不會被判越位，犯規亦在施卡斯維吹哨宣布越位前發生，因此球迷認為施卡斯維應翻看VAR，判維頓漢犯規，並讓加拿大得到十二碼。

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第二個爭議點則發生在上半場37分鐘，加拿大球員拿耶亞（Richie Laryea）在禁區懷疑被比利時球員韋素（Axel Witsel）從後踢到，不少網民認為這球亦應是十二碼。

兩個爭議判決均是在雙方仍是0：0平手時發生，若施卡斯維如球迷所願，在上述兩個情況再給加拿大12碼，加拿大或有望先開紀錄，甚至勝出比賽。然而比賽已經結束，加拿大最終以0：1不敵比利時，分組賽首場未能取得分數。

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