世界盃︱法國毋懼冠軍魔咒全因有他們！賓施馬普巴簡迪缺陣未驚過

對上三屆世界盃連續出現「衛冕魔咒」，2006年冠軍意大利、2010年冠軍西班牙以及2014年冠軍德國，先後在奪冠後下一屆賽事分組賽爆冷出局，今屆世界盃終由2018年冠軍法國打破魔咒，分組賽兩連勝率先晉級16強。

事實上，決賽周前法國備戰情況難言理想——金球獎得主賓施馬以及兩位上屆奪冠功臣簡迪和普巴同樣未能出戰。不過失去三大球星的高盧雄雞，依然能夠再次振翅高飛，全因三位及時回勇的經驗戰將。



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1. 「銀河唯一」基奧特：無私擅頂 麥總最佳拍檔

沒有賓施馬，法國還有基奧特。（Getty Images）

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沒有賓施馬，點算好？中鋒位置，還有「銀河唯一」基奧特（Olivier Giroud）！這位36歲老將，2021年離開車路士，轉投AC米蘭後助球隊時隔11年再度在意甲封王，今季為米蘭在意甲和歐聯19次上陣，攻入9球，助攻5次，效率依然驚人。

法國隊本身已有球王接班人麥巴比在陣，為前線帶來速度與活力，配合踢法無私又高大擅頂的基奧特，分組賽頭兩仗已發揮出應有水平。基奧特首仗對澳洲已梅開二度，這位靚仔前鋒算是大器晚成之輩，2011年才首次入選大國腳，當時他經已25歲。

2014年首度出戰世界盃攻入一球，法國戰至8強負德國出局；上屆世界盃已32歲的基奧特上陣546分鐘，未有起腳，當然也沒有入球，只有一次助攻，星光盡被攻入4球的麥巴比掩蓋。法國最終順利封王，基奧特甘於為隊友作嫁衣裳的無私精神，人所共讚。今屆即使已踏入生涯黃昏，仍盡力貢獻自己所有，相比巨星級的賓施馬，他可能是更能配合麥巴比的前線好拍檔。

2. 拉比奧特：幾乎令人遺忘的一流中場

失去普巴，法國仍有拉比奧特。（Getty Images）

法國2018世界盃封王，兩大功臣是覆蓋力特強的簡迪和視野突出的普巴一對中場組合，今屆兩人因傷未能入選，一度令外界憂慮。即使有皇馬雙星曹亞文尼和卡馬雲加在陣，二人年紀輕、經驗尚淺，能否立即擔大旗頓成疑問。

世人皆已忘記，法國陣中尚有一位世界級中場在陣——拉比奧特（Adrien Rabiot）。這位27歲球星具備級數和戰鬥力，只是受制先後在效力的巴黎聖日耳門和祖雲達斯因轉會風波鬧得不愉快而坐冷板，尤其他媽媽兼經理人Veronique不斷向拉比奧特效力球會，以至潛在加盟球會提出大量無理要求，多少影響兒子仕途。

今夏他幾乎加盟曼聯，走不成之下今季在祖雲達斯回復勇態，助攻助守，16次在意甲及歐聯上陣，攻入5球，助攻2次。頭兩場分組賽拉比奧特表現搶眼，與曹亞文尼分擔中場防務之餘，還貢獻1入球1助攻。這位星級中場，絕對是法國今屆賽事不可或缺要員。

3. 基沙文：轉型派牌成法國進攻命脈

法國沒有普巴，基沙文轉位一樣掂。（Getty Images）

法國今屆失去普巴的最大疑慮，在於前場失去一位派牌人物，主帥迪甘斯將前鋒基沙文（Antoine Griezmann）轉型。2018世界盃他在基奧特身後找機會，攻入4球，今屆賽事這位31歲球星墮後一格，踢進攻中場，為隊友鋪橋搭路，演出一樣精彩。

基沙文活動範圍近乎覆蓋中圈至禁區，回到後方迎球，控制節奏，選擇分波或帶波，甚至拉出右路空間，長傳、中距離分波瓣瓣有，完美取代普巴的功能。首仗面對實力次一級的澳洲，轉型攻中的基沙文已夠耀眼；今仗戰丹麥這位馬體會星將表現更上層樓，攔截、地面搶截全勝，4次長傳3次達陣，2次截去對手腳下球，1次關鍵傳送並帶來助攻。今屆法國能走多遠，或許還看基沙文。

2022世界盃決賽周，哪支球隊率先晉級16強？ 法國。這支上屆冠軍首戰勝澳洲，次戰挫丹麥，兩戰兩勝在32隊中率先晉級。 2022世界盃法國最後一輪分組賽何時上演？ 香港時間11月30日，晚上11時，對手是突尼西亞。

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