世界盃｜法國挫丹麥連勝率先晉級　主帥迪甘斯豪言衛冕魔咒未驚過

撰文：黎建明
出版：更新：

今屆世界盃力求衛冕的法國憑麥巴比（Kylian Mbappé）梅開二度，2：1擊敗丹麥，成為今屆決賽周32支球隊中，首支晉級16強的球隊。
法國主帥迪甘斯（又譯：德尚／Didier Deschamps）賽後直言，從未擔心過所謂的「衛冕魔咒」。

世界盃2022專頁登場　緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間　32隊名單

法國主帥迪甘斯賽後直言，從未擔心過所謂的「衛冕魔咒」。 （Getty Images）

決賽周前法國三大主力受傷

上屆冠軍法國隊，卡塔爾世界盃決賽周前壞消息不絕，普巴（Paul Pogba）和簡迪（又譯：干堤／N'Golo Kante）兩大上屆奪冠功臣相繼因傷未能趕及出戰，應屆金球獎得主兼王牌前鋒賓施馬（Karim Benzema）雖然入選大軍，但今屆決賽周臨揭幕前傳來他受傷的消息，未知能否趕及參賽。至11月19日世界盃揭幕前夕，法國足總終證實賓施馬因大腿傷患無法出戰今屆賽事的不幸消息。

失去三大主將之下，令人憂慮法國隊將步對上三屆冠軍後塵——跟2006年冠軍意大利、2010年冠軍西班牙以及2014年冠軍德國一樣，在分組賽便爆冷出局，成為「衛冕魔咒」的最新受害者。

世界盃2022︱法國首戰輸波歷歷在目　衛冕魔咒近五屆四度應驗世界盃2022｜賓施馬退隊勢補選32歲前鋒　傳法國球員不再信隊醫
法國隊2：1擊敗丹麥，兩戰兩勝率先晉級16強。（Getty Images）

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

然而法國隊在賽事表現對辦，繼首仗4：1擊敗澳洲，第二場分組賽再以2：1擊敗丹麥，取得二連勝晉級16強，是決賽周32支球隊中首隊出線。

法國主帥迪甘斯在賽後記者會上表示，從未擔心衛冕魔咒，「數據雖有一定意義，但數據同時亦是可以被打破。我們擁有很多好球員，也是一支充滿團隊精神的球隊。」他對球隊表現感驕傲，但仍會要求麾下繼續改進。

法國提早確認出線資格，且看他們會否再接再厲，甚至成為繼巴西（1958及1962年）後首支成功衛冕的世界盃冠軍球隊。

世界盃2022｜麥巴比兩球展功架　法國末段挫丹麥首隊出線淘汰賽世界盃2022｜麥巴比入球騷看齊球王級人馬　防不勝防毀掉丹麥防線

世界盃2022 法國對丹麥時哪位球員入波？

麥巴比梅開二度。

世界盃2022 法國隊最後一輪分組賽何時舉行？

法國隊最後一輪分組賽會在香港時間11月30日晚上11時上演，對手是突尼西亞。

更多世界盃相關報道：

世界盃2022｜麥巴比入球騷看齊球王級人馬　防不勝防毀掉丹麥防線世界盃2022｜日本防中德國響名堂　單挑之鬼遠藤航源自父親特訓世界盃2022｜施捷斯尼兩連撲技驚四座　波蘭擋得住沙特狂攻全靠他世界盃2022｜澳洲前鋒入球以特別手勢慶祝　一個字與愛兒隔空傳情世界盃2022｜英格蘭晉級可能性一覽　有種情況要跟美國抽籤定排名世界盃｜日本反勝德國球迷舉牌多謝批假勁搶鏡　好老闆身份揭盅世界盃｜沙特挫阿根廷瘋傳王儲送勞斯萊斯　球員記者會上再三否認世界盃2022｜美斯又救世！先開記錄再助攻　阿根廷兩球挫墨西哥世界盃2022｜麥巴比兩球展功架　法國末段挫丹麥首隊出線淘汰賽
法國足球隊
基利安麥巴比
世界盃
2022年卡塔爾世界盃
丹麥足球隊
迪甘斯
足球