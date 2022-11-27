世界盃｜法國挫丹麥連勝率先晉級　主帥迪甘斯豪言衛冕魔咒未驚過

今屆世界盃力求衛冕的法國憑麥巴比（Kylian Mbappé）梅開二度，2：1擊敗丹麥，成為今屆決賽周32支球隊中，首支晉級16強的球隊。

法國主帥迪甘斯（又譯：德尚／Didier Deschamps）賽後直言，從未擔心過所謂的「衛冕魔咒」。



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法國主帥迪甘斯賽後直言，從未擔心過所謂的「衛冕魔咒」。 （Getty Images）

決賽周前法國三大主力受傷

上屆冠軍法國隊，卡塔爾世界盃決賽周前壞消息不絕，普巴（Paul Pogba）和簡迪（又譯：干堤／N'Golo Kante）兩大上屆奪冠功臣相繼因傷未能趕及出戰，應屆金球獎得主兼王牌前鋒賓施馬（Karim Benzema）雖然入選大軍，但今屆決賽周臨揭幕前傳來他受傷的消息，未知能否趕及參賽。至11月19日世界盃揭幕前夕，法國足總終證實賓施馬因大腿傷患無法出戰今屆賽事的不幸消息。



失去三大主將之下，令人憂慮法國隊將步對上三屆冠軍後塵——跟2006年冠軍意大利、2010年冠軍西班牙以及2014年冠軍德國一樣，在分組賽便爆冷出局，成為「衛冕魔咒」的最新受害者。

法國隊2：1擊敗丹麥，兩戰兩勝率先晉級16強。（Getty Images）

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然而法國隊在賽事表現對辦，繼首仗4：1擊敗澳洲，第二場分組賽再以2：1擊敗丹麥，取得二連勝晉級16強，是決賽周32支球隊中首隊出線。

法國主帥迪甘斯在賽後記者會上表示，從未擔心衛冕魔咒，「數據雖有一定意義，但數據同時亦是可以被打破。我們擁有很多好球員，也是一支充滿團隊精神的球隊。」他對球隊表現感驕傲，但仍會要求麾下繼續改進。

法國提早確認出線資格，且看他們會否再接再厲，甚至成為繼巴西（1958及1962年）後首支成功衛冕的世界盃冠軍球隊。

世界盃2022 法國對丹麥時哪位球員入波？ 麥巴比梅開二度。 世界盃2022 法國隊最後一輪分組賽何時舉行？ 法國隊最後一輪分組賽會在香港時間11月30日晚上11時上演，對手是突尼西亞。

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