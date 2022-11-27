世界盃2022｜巴西巨星尼馬受傷最新照片曝光　足踝腫如豬蹄嚇親人

巴西球星尼馬（Neymar）在世界盃首輪分組賽對塞爾維亞勇戰受傷，離場時激動落淚，令人擔心他的傷勢。周日（27日）他在社交媒體Instagram上載受傷右足踝最新照片，腫脹程度如「豬蹄」，遠較之前更加嚴重，相當嚇人。



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尼馬在巴西對塞爾維亞首場分組賽下半場79分鐘因傷被換離場，當時的照片顯示他的右腳腳踝已經腫起，巴西足總其後確認他韌帶受傷與腳骨輕微腫脹，將缺陣對瑞士的次輪分組賽，亦有報道指他不會在分組賽回歸。

尼馬在Instagram上載限時動態，並展示自己受傷的右腳腳踝。（Instagram）

尼馬周日在Instagram上載限時動態，內含四張照片，其中兩張照片展示受傷右足踝，相中可見，患處腫脹程度比之前更為嚴重。

尼馬的右腳，顯然比之前更腫。（Twitter）

他在限時動態上亦附有自己如常自信的自拍照以及葡語「Boraaaa!!!」，這句話有「去吧！（Let's Go）」的意思，表明自己沒有因傷變得消極。

尼馬限時動態內右下圖片的物品，疑是Hyperice公司Normatec系列的產品。（Hyperice官網）

另外一張照片則疑是運動產品公司Hyperice的Normatec系列產品醫療腳套，根據該公司官網介紹，其最新產品「Normatec 3」醫療腳套有按摩功能，除有助肌肉回復狀態，亦能減低痛楚，相信這位巴西巨星冀借此產品早日復出。

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世界盃2022 巴西對瑞士的比賽什麼時候舉行？ 這場比賽將在香港時間11月28日深夜12時上演，ViuTV屆時將免費直播。 世界盃2022 巴西有哪些球員可能代替尼馬？ 中場位置有般奴古馬雷斯，前線則有安東尼、拉芬夏與洛迪高高斯等人。

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