世界盃2022｜德國逼和西班牙　主帥菲力克大讚入球功臣富克洛

德國在世界盃分組賽次輪迎戰西班牙，憑首度入選國家隊的富克洛（Niclas Füllkrug）後備入替建功，助球隊追和1：1，搶得關鍵1分，保住出線希望。

德國隊主帥菲力克（Hansi Flick）賽後稱讚富克洛表現，並對球隊表現表示滿意。



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為德國後備入替的富克洛為球隊扳平比數。（美聯社）

德國對西班牙的比賽，雙方半場互無紀錄。下半場西班牙憑後備入替的莫拉達在62分鐘先開紀錄，落後0：1的德國在70分鐘時一口氣換入3名球員，包括前線球員富克洛與辛尼，其中富克洛在83分鐘射門建功，為德國追和。雙方其後再無進帳，最終以1：1打成平手。

德國主帥菲力克相當欣賞富克洛。（美聯社）

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29歲的富克洛現效力德甲雲達不來梅，今季在14場聯賽中貢獻10個入球，並列德甲神射手榜第二位，獲菲力克賞識並首度入選國家隊。菲力克賽後大讚這名入球功臣，「我很滿意富克洛展示的決心，他亦示範應如何射波……富克洛除為球隊貢獻入球，亦是個好男孩，我們很開心有他在陣。」

菲力克表示滿意球隊今場表現，認為是個好開始。（Getty Images）

菲力克指西班牙踢法清晰，而德國雖多次未能把握入球機會，但自己非常滿意球隊的態度和全場表現。



德國隊在兩輪分組賽後得一和一負，僅以1分排E組第四，下場必須戰勝哥斯達黎加才有望出線。

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