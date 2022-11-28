世界盃2022｜德國逼和西班牙 主帥菲力克大讚入球功臣富克洛
撰文：黎建明
出版：更新：
德國在世界盃分組賽次輪迎戰西班牙，憑首度入選國家隊的富克洛（Niclas Füllkrug）後備入替建功，助球隊追和1：1，搶得關鍵1分，保住出線希望。
德國隊主帥菲力克（Hansi Flick）賽後稱讚富克洛表現，並對球隊表現表示滿意。
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
德國對西班牙的比賽，雙方半場互無紀錄。下半場西班牙憑後備入替的莫拉達在62分鐘先開紀錄，落後0：1的德國在70分鐘時一口氣換入3名球員，包括前線球員富克洛與辛尼，其中富克洛在83分鐘射門建功，為德國追和。雙方其後再無進帳，最終以1：1打成平手。
《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加
29歲的富克洛現效力德甲雲達不來梅，今季在14場聯賽中貢獻10個入球，並列德甲神射手榜第二位，獲菲力克賞識並首度入選國家隊。菲力克賽後大讚這名入球功臣，「我很滿意富克洛展示的決心，他亦示範應如何射波……富克洛除為球隊貢獻入球，亦是個好男孩，我們很開心有他在陣。」
菲力克指西班牙踢法清晰，而德國雖多次未能把握入球機會，但自己非常滿意球隊的態度和全場表現。
德國隊在兩輪分組賽後得一和一負，僅以1分排E組第四，下場必須戰勝哥斯達黎加才有望出線。
世界盃西班牙和德國 安歷基霸氣側漏：對日本不留手一句寸爆德國世界盃2022速評｜菲力克祭出拜仁模式 辛尼成德國前線最後殺着世界盃2022｜西班牙莫拉達妙射開記錄 德國後備中鋒建功逼和世界盃｜兩屆冠軍換血成績表 西班牙中場新雙核 德國竟欠中鋒
世界盃2022 德國對哥斯達黎加何時上演？
香港時間12月1日深夜3時。
世界盃2022 德國有哪些著名球員？
湯馬士梅拿、根度簡、利萊辛尼
更多世界盃相關報道：
世界盃｜日本隊輸波木村拓哉怒打梳化 發文讚對手其實語帶雙關世界盃｜日本輪換負哥斯達黎加 漫畫《我們的足球場》成神預言？世界盃西班牙和德國 安歷基霸氣側漏：對日本不留手一句寸爆德國世界盃2022速評｜菲力克祭出拜仁模式 辛尼成德國前線最後殺着世界盃2022｜比利時太老無力爭標 維頓漢暗諷迪布尼：前線太老世界盃2022｜摩洛哥正選門將唱完國歌不適 後備龍打出爭氣一仗世界盃2022｜比利時「黃金一代」暮氣沉沉 迪布尼賽前看透了球隊世界盃2022｜日本一球不敵哥斯達黎加 日本球迷賽後照執垃圾