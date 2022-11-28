世界盃｜兩屆冠軍換血成績表　西班牙中場新雙核　德國竟欠中鋒

世界盃E組出線關鍵一戰，首戰不敵日本的德國1：1迫和西班牙，保住出線希望。這場2010與2014兩屆世界盃冠軍的對碰，正好是檢閱兩隊奪冠後換血成果的最佳時機。



《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

近代的西班牙與德國，從戰績上我們總可以看得出一些共通點。他們奪得世界盃冠軍後，都馬上經歷一段黑暗期——「狂牛兵團」2010年奪得世界盃冠軍，隨即在2014年分組賽出局；「日耳曼兵團」情況一樣，2014年奪得世界盃冠軍，隨即在2018年分組賽出局。

或許是「世盃冠軍詛咒」，但當昔日奪冠功臣退下來後，兩隊面臨的換血問題類似，亦是需要直視的。

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

西班牙：雄霸一整代的傳奇陣容

「狂牛兵團」在2010年前後可謂橫掃球壇，除了2010年強勢奪得世盃冠軍外，還有2008年跟2012年接連奪得歐國盃冠軍，堪稱球壇一時佳話。

當時前中後三線皆星光熠熠，前場有大衛韋拿（David Villa）、費蘭度托利斯（Fernando Torres）領軍；中場由全盛巴塞三子恩尼斯達（Andrés Iniesta）、沙維（Xavi），以及布斯克斯（Sergio Busquets）撐起，就連當時在英超呼風喚雨的馬達（Juan Mata）、大衛施華（David Silva）都鮮有正選機會，中場大師沙比阿朗素（Xabi Alonso）也是後備居多。

後場則由三大西甲豪門的大哥，皇家馬德里門將卡斯拿斯（Iker Casillas）和守將沙治奧拉莫斯（Sergio Ramos）、巴塞隆拿的碧基（Gerard Pique）聯訣。要替這個傳奇級陣容換血，談何容易。

西班牙當年星光熠熠，連奪08及12兩屆歐國盃冠軍。（Getty Images）

柏迪加維領銜新生代 中堅中鋒嚴重褪色

雖然換血困難，但西班牙已經找到未來中場線領軍人選，還是靠巴塞隆拿拉瑪西亞青訓產品：被視譽為「新小白」、「新沙維」的柏迪（Pedri）及加維（Gavi）。

柏迪早在上屆歐國盃打出名堂，以19歲之齡為西班牙踢足每場歐國盃比賽，為西班牙殺入四強的主力之一，及後更奪得歐國盃最佳年青球員，並入選歐國盃最佳陣容。而更年輕的加維則已經成為巴塞隆拿主力，並開始於國家隊擔任正選，兩人同為歐洲金童獎得主。

加維（左一）與柏迪（左二）同為金童獎得主。（Getty Images）

兩人於中場的串連組織已經成為現時西班牙的核心，然而中堅及前鋒卻仍未找到接班人選。

中堅方面， 拿樸迪（Aymeric Laporte）與柏奧托利斯（Pau Torres）算是球會正選級球員，但與沙治奧拉莫斯 及碧基相距甚遠，首場分組賽西班牙主帥安歷基（Luis Enrique）更寧願安排防中洛迪（Rodri）擔任中堅；至於前場缺乏中鋒，雖然費倫托利斯（Ferran Torres）首仗梅開二度，但其意識、埋門並不頂尖，艾華路莫拉達（Álvaro Morata）職業生涯都未達期望。

艾華路莫拉達（左）近年發展平平，難堪大任。（Getty Images）

拿樸迪（右）雖然已是正選級球員，但與沙治奧拉莫斯與碧基兩位前輩相比仍是相距甚遠。（Getty Images）

西班牙去年成功殺入歐國盃四強，換血速度尚可，今屆世界盃亦暫時創造出最大比數的勝仗，晉級可期。雖然踢法實力比不上10年前那隊西班牙，但今屆西班牙所展示出來的着重整體踢法可謂效率為主，或許這隊換血過後的西班牙，會成為今屆世界盃奪冠黑馬。

西班牙上屆歐國盃殺入四強。（Getty Images）

德國：轟炸機之國苦無中鋒

「日耳曼兵團」2014年奪得世界盃冠軍，2016年歐國盃都是四強份子，然而之後德國在國際賽表現一落千丈，2018年世界盃分組賽出局，2020年歐國盃16強出局。德國以往盛產中鋒，近年卻落得「中鋒荒」的困境，或許是德國近年成績不濟的主因。

德國於2018年世界盃意外出局，響起警號。（Getty Images）

缺乏中鋒難成功 德國踢法欠重心

「金頭」施拉、「轟炸機」武勒、奇連士文、比亞荷夫、世界盃入球紀錄保持者高路斯，每個年代的德國隊，總有一名傳奇前鋒在陣，或許這也是德國一直能夠成為強隊的其中一個原因。

然而現今德國卻沒有一名前鋒能擔起入球重任，夏維斯（Kai Havertz）表現蹩腳，把握力不足，今季狀態更是不濟；效力雲達不來梅的富克洛（Niclas Fullkrug）今季於球會狀態大勇，但又沒有太多國家隊經驗；新一代前鋒莫高高（Youssoufa Moukoko）潛力非凡，但經驗實在太淺。

德國首場分組賽對日本全場不乏機會，卻未能把握機會拉開比數，令日本可以憑兩次反擊得手。或許德國坐擁一名出色射手收割入球，上場結果可能不同。

談到德國接班人，不得不提今季在拜仁慕尼黑大放異彩的穆斯亞拿（Jamal Musiala），此子個人突破能力上乘，足球智慧更不符其年齡地成熟，然而今屆世界盃要靠這名19歲小將擔大旗卻未免太早。

穆斯亞拿為德國新希望。（Getty Images）

德國對西班牙這場E組分組賽，可謂兩隊世界盃冠軍的換血成績表，兩隊各自有自己換血的問題，亦各自有自己具潛力的新星。

3分在手的西班牙，輕鬆佔盡上風，變陣下由莫拉達開紀錄；德國主帥菲力克在絕境下改以「拜仁模式」，成功扳回一城。青黃不接，還是涅盤重生，不能單以這場下定論，比數雖1：1打和，惟暫時以人腳來看，西班牙換血情況稍勝德國。

其他有用連結：

世界盃2022睇波必備資料！32支決賽周球隊球員名單（不斷更新）

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

德國在2018世界盃成績如何？ 德國在2018世界盃分組賽出局。 德國在2022世界盃尚有機會出線16強嗎？ 有的，德國如能在最後一場分組賽擊敗哥斯達黎加，仍有機會出線，惟須視乎西班牙對日本一戰賽果。

<section><h2>美斯、C朗、尼馬，誰先「登機」？</h2></section><section><h2>美斯，佢班豬隊友搞唔掂</h2></section><section><h3>C朗，趕時間收工去搵工</h3></section><section><h3>尼馬，要預備阿妹下年生日</h3></section>

<section><h2>邊支亞洲球隊行得最遠？</h2></section><section><h2>日本，足球小將夠晒熱血</h2></section><section><h3>韓國，我愛孫興慜！</h3></section><section><h3>沙特，越位陷阱+VAR幫到盡</h3></section><section><h3>伊朗，首場大敗及時反彈</h3></section><section><h3>卡塔爾，提早出局不過本身都喺度…</h3></section>