世界盃2022｜假尼馬現身球場引球迷哄動 真尼馬身在酒店躺着睇波
撰文：顏銘輝
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巴西對瑞士的世界盃G組分組賽第二輪，巴西球星尼馬（Neymar）因傷缺陣，躺在酒店的床上睇波，隔住螢幕支持隊友。不過，在現場的看台上，出現了一位打扮酷似尼馬的球迷，引起其他球迷的哄動，大家紛紛舉機拍照，以為真尼馬上了看台睇波！
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在看台上，一位戴住白色帽、太陽眼鏡及穿著淺綠色巴西隊上衣的男子出現，他戴住耳環，又有紋身，幾有潮流達人的感覺，外形酷似受傷缺陣的尼馬。不少球迷都誤認他是尼馬，紛紛圍住他舉手機拍照。
November 28, 2022
其實，他不是尼馬，因為真正的尼馬在酒店中睇波。尼馬在開波前更新社交網站的限時動態，見到他臥在酒店的床上，看電視睇波，而他的右腳被醫療腳套包裹住。
尼馬在世界盃首輪分組賽對塞爾維亞勇戰受傷，離場時激動落淚。他之後在社交網站上載受傷右足踝最新照片，腫脹程度如「豬蹄」，相信要缺席分組賽，最快到16強才有望復出。
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世界盃2022 巴西有哪些球員可能代替尼馬？
中場位置有般奴古馬雷斯，前線則有安東尼、拉芬夏與洛迪高高斯等人。
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