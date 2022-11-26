世界盃｜日本反勝德國球迷舉牌多謝批假勁搶鏡　好老闆身份揭盅

親臨現場欣賞世界盃比賽，令不少球迷夢寐以求，這個夢想對日本打工仔而言尤其困難，畢竟日本企業出名OT多，加上當地人慣性害怕影響同事，請長假睇波實是難事。

世界盃官方Twitter帳號周三（23日）上載一張照片，一個日本笑容燦爛的球迷舉起一張寫上：「感謝老闆讓我放假2星期」的紙張，不禁令人嘖嘖稱奇，被全球網民瘋傳，也想知道到底誰是這個難得的好老闆？如此完美的宣傳機會，他的「好老闆」當然不會輕易放過。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

世界盃的官方帳號，上載一名日本球迷感謝上司讓他放假的照片。（Twitter）

日本周三（23日）以2：1熱血反勝強隊德國，賽後球隊上下熱烈慶祝，登上世界盃的官方帳號社交媒體發出帖文的一個日本球迷，成為全球熱話。

他在觀眾席上舉起寫上：「親愛的老闆，謝謝你讓我放兩星期假」的紙張，露出大大的笑容，可見他非常享受這特別假期。帖文一出，即引起網民熱議，紛紛表示希望加入這間公司。

NTT東日本公司周五回應了貼文，再次惹起熱議。（Twitter）

時隔兩日，好老闆身份終於揭曉——東日本電信電話公司（東日本NTT）周五（25日）轉發世界盃官網這則貼文，加上一句：「請好好享受你的假期與世界盃！來自你的老闆」，後面還加上一個心心，帖文目前已有5萬多人讚好，被轉發超過1.6萬次。

網民除讚揚良心上司外，亦稱該公司獲得一次免費宣傳機會，「效果比用過千萬落廣告更好。」根據日本《IT Media》報道，東日本NTT證實該球迷是神奈川地區的員工，他的14日假期是由其有薪假期與補假組成。該公司稱，在轉發貼文前已得到這位員工同意，並認同一趟好的旅行對職員工作表現有正面影響。

日本隊首戰告捷後，出線機會大增。（Getty Images）

日本隊首戰告捷後排E組次名，下場分組賽將面對首仗大敗0：7的哥斯達黎加，若日本隊能打和甚至獲勝，出線十六強機會將大增。

日本隊如能成功出線，其十六強比賽將在12月5日舉行，該球迷到時若到現場觀戰，不知會有什麼說話跟這位好老闆說呢？

<section><h2>美斯、C朗、尼馬，誰先「登機」？</h2></section><section><h2>美斯，佢班豬隊友搞唔掂</h2></section><section><h3>C朗，趕時間收工去搵工</h3></section><section><h3>尼馬，要預備阿妹下年生日</h3></section>

<section><h2>邊支亞洲球隊行得最遠？</h2></section><section><h2>日本，足球小將夠晒熱血</h2></section><section><h3>韓國，我愛孫興慜！</h3></section><section><h3>沙特，越位陷阱+VAR幫到盡</h3></section><section><h3>伊朗，首場大敗及時反彈</h3></section><section><h3>卡塔爾，提早出局不過本身都喺度…</h3></section>

<section><h2>最想加盟港超的球星係……</h2></section><section><h2>C朗，反正佢失業</h2></section><section><h3>美斯，可順便陪張家輝返亞視</h3></section><section><h3>奧祖亞，Sam哥xSam哥拍《衝上雲霄III》！</h3></section><section><h3>馬古尼，肯定成為球迷寵兒</h3></section>

世界盃2022 日本隊第二輪分組賽何時上演？ 日本隊第二輪分組賽將在香港時間11月27日晚上6時舉行，對手是哥斯達黎加。 世界盃2022 日本對德國時，日本哪兩位球員入球？ 堂安律、淺野拓磨

更多世界盃相關報道：