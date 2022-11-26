世界盃｜日本反勝德國球迷舉牌多謝批假勁搶鏡 好老闆身份揭盅
親臨現場欣賞世界盃比賽，令不少球迷夢寐以求，這個夢想對日本打工仔而言尤其困難，畢竟日本企業出名OT多，加上當地人慣性害怕影響同事，請長假睇波實是難事。
世界盃官方Twitter帳號周三（23日）上載一張照片，一個日本笑容燦爛的球迷舉起一張寫上：「感謝老闆讓我放假2星期」的紙張，不禁令人嘖嘖稱奇，被全球網民瘋傳，也想知道到底誰是這個難得的好老闆？如此完美的宣傳機會，他的「好老闆」當然不會輕易放過。
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
日本周三（23日）以2：1熱血反勝強隊德國，賽後球隊上下熱烈慶祝，登上世界盃的官方帳號社交媒體發出帖文的一個日本球迷，成為全球熱話。
他在觀眾席上舉起寫上：「親愛的老闆，謝謝你讓我放兩星期假」的紙張，露出大大的笑容，可見他非常享受這特別假期。帖文一出，即引起網民熱議，紛紛表示希望加入這間公司。
時隔兩日，好老闆身份終於揭曉——東日本電信電話公司（東日本NTT）周五（25日）轉發世界盃官網這則貼文，加上一句：「請好好享受你的假期與世界盃！來自你的老闆」，後面還加上一個心心，帖文目前已有5萬多人讚好，被轉發超過1.6萬次。
網民除讚揚良心上司外，亦稱該公司獲得一次免費宣傳機會，「效果比用過千萬落廣告更好。」根據日本《IT Media》報道，東日本NTT證實該球迷是神奈川地區的員工，他的14日假期是由其有薪假期與補假組成。該公司稱，在轉發貼文前已得到這位員工同意，並認同一趟好的旅行對職員工作表現有正面影響。
日本隊首戰告捷後排E組次名，下場分組賽將面對首仗大敗0：7的哥斯達黎加，若日本隊能打和甚至獲勝，出線十六強機會將大增。
日本隊如能成功出線，其十六強比賽將在12月5日舉行，該球迷到時若到現場觀戰，不知會有什麼說話跟這位好老闆說呢？
世界盃2022 日本隊第二輪分組賽何時上演？
日本隊第二輪分組賽將在香港時間11月27日晚上6時舉行，對手是哥斯達黎加。
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堂安律、淺野拓磨