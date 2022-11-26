世界盃｜沙特挫阿根廷瘋傳王儲送勞斯萊斯　球員記者會上再三否認

世界盃2022分組賽首輪比賽最大冷門，莫過於沙特阿拉伯以2：1反勝有美斯（Lionel Messi）在陣的阿根廷。近日網上出現傳聞，指沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）將向每名球員贈送一輛勞斯萊斯（Rolls-Royce），引起熱議。

今夜（26日）沙特再度出場鬥波蘭，出席賽前記者會的沙特球員笑着否認傳聞。



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沙特阿拉伯早前以2：1擊敗阿根廷，是分組賽首輪最大爆冷。（Getty Images）

爆冷擊敗沙特王儲送名車？

沙特阿拉伯以2：1反勝阿根廷後，沙特國王薩勒曼宣布全國周三（23日）放假一天，該仗勇戰受傷球員艾沙拉尼（Yasser Al-Shahrani）亦獲沙特王儲穆罕默德厚待，安排私人飛機送他去德國治療。

近日由英國《每日郵報》、西班牙《馬卡報》、美國有線新聞網絡（CNN）等大媒體，以至全球各地體育專頁紛紛報道轉載沙特王儲穆罕默德承諾向出戰世界盃的每名國家隊球員送上一輛勞斯萊斯，更寫明是「幻影」（Phantom）系列，成為一時網上熱話。「幻影」系列最早於1925年面世，並在2017年推出第八代，當時最低售價為每輛36萬英鎊（約340萬港元）。

網上盛傳沙特王儲會送勞斯萊斯Phantom給每一名球員。（Getty Images）

消息來源相當可疑

然而上述報道所引述的兩個所謂消息來源，均來自非體育產業，亦與沙特阿拉伯可謂毫無關連：一人是在Twitter在460萬追隨者的著名印度商人SUHEL SETH，另一人是巴基斯坦牙醫Awab Alvi，他的Twitter也獲逾17萬人追隨。

上述二人Twitter帳戶除這兩則有關沙特王儲向國家足球隊送大禮的「消息」外，很少有關足球甚至是體育的消息，其帖文可信程度相當可疑，沙特官方亦從未證實相關消息。

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印度著名商人SUHEL SETH指沙特王儲在沙特隊擊敗阿根廷後，向全隊每人加送一部勞斯萊斯，成為個別傳媒轉載的「消息來源」。（Twitter）

沙特球員艾舒歷在記者會上否認有關傳聞。（Getty Images）

沙特球員否認傳聞：「這不是真的！」

沙特阿拉伯對波蘭一仗賽前記者會，有記者在會上提及這宗王儲送贈勞斯萊斯的傳聞，並向出席記者會的沙特球員艾舒歷（Saleh Al-Shehri）求證，這位沙特球員笑着否認：「這並不是真的（Ha, It's not true）。」

記者隨即追問：「完全不是真的？（Not true at all？）」艾舒歷續稱：「是的，不是真的（Yes, it's not true）。」記者仍不放棄，嘗試讓他多說一點，問道：「那太可惜了吧？（It's a shame right？）」，此時艾舒歷收起笑容，一本正經道：「我們是來為國出戰並竭盡全力，這已是最好的獎勵。」

The rumor that Saudi Arabia players were receiving Rolls Royce’s for their victory over Argentina is FALSE. pic.twitter.com/CC0MaXrMsC — 𝘿𝙤𝙣 𝘽𝙚𝙣𝙯𝙪 ➐ (@DonBenzu) November 26, 2022

話雖如此，沙特王室過往的確曾向球員贈送名車。1994年美國世界盃時，前鋒奧華倫（Saeed Al-Owairan）對陣比利時入球，獲贈一架勞斯萊斯房車。

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世界盃2022 沙特阿拉伯王儲是不是會送勞斯萊斯？ 不是。 世界盃2022 沙特阿拉伯幾時踢下場分組賽？ 香港時間11月26日晚上9時，對手是波蘭。

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