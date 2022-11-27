世界盃2022｜日本防中德國響名堂　單挑之鬼遠藤航源自父親特訓

日本在E組首仗嘗試「以德制德」，正選連後備合共7名德甲及德乙現役球員上陣，包括擔任防中的無名英雄遠藤航。

出色防守表現，帶領日本死守一球差距，這支東瀛頂樑柱絕非泛泛之輩。來自東方的球員，德甲連續兩季成為「單挑王」。成功須苦幹，遠藤成為日本足球史英雄，父親也有功勞。



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防中作為後防前的屏障，講究洞察力、閱讀球賽能力，當然還有體能。遠藤在剛仗跑動距離近12公里，166次高速跑，分別為隊內第二及第一。

遠藤航在德國一戰，做盡一切粗重工作，成為無名英雄。（Getty Images）

據FIFA統計的比賽報告，遠藤的防守數據突顯其重要，8次阻擋（block）、13次解圍、5次執漏、18次中斷對手控球、7次重奪控球，全為隊中之首。3次一對一爭搶（duels）成功，亦排隊中第二。

日本反勝德國，贏出國家世界盃史上最重要一仗，遠藤這支頂樑柱備受讚賞。（Getty Images）

爭搶講體能也講毅力，遠藤的單挑能力，從小學練成。父親周作是少年足球隊教練，令遠藤小時已受薰陶，假日活動就是「跟老竇1on1」。遠藤還是小學生，周作每逢周六、日便帶着兒子到公園，由朝練到晚。周作發現兒子樂在其中，就是爭輸了亦鍥而不捨，繼續挑戰。

不輸外國球員的對抗力，原來從小練就。（Getty Images）

周作直言粗略估計，這個「大人恰細路」的爭搶練習至少做了1萬次，其間他沒有告訴兒子要訣，「說清答案，就不會自己思考。這樣他才會思考如何擺好身位，何時出腳最好」。

遠藤航小時與父親練搶球，練出世界級實力，德甲球員都吃苦頭。（Getty Images）

周末的父子課還不止足球，也有棒球，也對遠藤的成長有幫助。周作續指，當時投球給兒子接，刻意投在不同的方位，訓練兒子預計落點。他發現兒子棒球天分亦高，能夠預先佔據有利位置，「搶先佔據有利位置，才能搶贏體型佔優的對手，現在的航做到了」。

世界盃開賽前，遠藤航在德甲頭部受傷，憂慮禍及出場機會，可幸有驚無險。（Getty Images）

29歲的遠藤，2010年在日職聯湘南比馬出道，19歲已經擔任隊長。他今屆第二次出戰世界盃，上屆在俄羅斯坐足4場。日本在16強飲恨出局後，遠藤決意旅歐，從浦和紅鑽轉會比甲聖圖爾登，一季之後得到德國老牌球會史特加垂青，以借將身分幫助球隊重返德甲，順理成章獲史特加買斷。

4年前世界盃，遠藤航（右二）同樣穿起6號，只有打氣的份。（Getty Images）

來到水準更高的德甲，史特加徘徊中下游，比賽處下風是常態。遠藤穩佔球隊正選防中，盡現核心價值。他在2020至22年兩個球季的一對一爭搶成功次數，冠絕德甲，上季又獲委任為隊長。史特加上季戰至最後一輪，仍處護級漩渦，遠藤在補時頂入致勝一球，帶領史特加完成護級。遠藤榮升史特加球迷口中的傳奇，不僅叫「ENDO」，也獲尊稱「LEGENDO」。（詳細報道：遠藤航補時飛身救史特加上岸 小孩窩心行徑令隊長變傳奇）

上季最後一輪，遠藤航為史特加頂入最重要一球，逃出生天。（Getty Images）

沒有4年前的「暖櫈專員」，便沒有今天的頂樑柱。

遠藤航的資料？ 29歲，1.78米，76公斤。生於神奈川縣橫濱，在日職聯湘南比馬出道。 遠藤航在德甲的戰績？ 史特加隊長，連續兩季統計一對一爭搶成功（duels won）次數，列聯賽之首

本屆世界盃日本隊報道：