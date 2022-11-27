世界盃2022球評｜美斯又救世難掩阿根廷之弊　創造力低落難破強敵

阿根廷對墨西哥，在決賽舞台盧西爾球場（Lusail Stadium）上演，近8.9萬位坐無虛設。

滿場觀眾，目睹美斯第N次拯救阿根廷，追平馬勒當拿的國家隊世界盃入球數字。他們也看見全場合共只得9次射門，以及雙方球員不斷「瞓低」。

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球王美斯預告世界盃最後一舞，帶領美洲盃冠軍為骨幹的阿根廷，獲外界視為今屆奪冠熱門，卻參與世界盃史上最大冷門。上仗不敵沙特阿拉伯，輸得有藉口。今戰擊敗「老主顧」墨西哥，戰情欠精彩，更贏得辛苦。兩個入球，全賴個人質素，還有墨西哥自食其果。

上半場的精彩畫面，大多是這一類。（Getty Images）

兩軍在正選跟上仗都有變動，整個上半場不乏粗野攔截，陰濕抽水，一再有人倒地而暫停。論形勢，墨西哥改排五後衛，五朝元老兼隊長古亞達度（Andres Guardado）指揮的三人中場，防守上極有紀律，把美斯為首的阿根廷前線凍結之餘，有效阻斷阿根廷的後場前傳。墨西哥不止一次在中圈附近搶贏來球，策動反擊，只是傳球頗急，斷纜居多。

古亞達度半場前傷出，墨西哥隨後變得保守，換來阿根廷得以喘息。（Getty Images）

至於阿根廷雖排四後衛，但古度洛迪古斯（Guido Rodriguez）經常墮到中堅位置協助，形成三中堅。但餘上的中場中迪保羅（Rodrigo De Paul）狀態低落，搶奪落下風，運球多失誤，形成阿根廷前線的美斯與拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）供應極少，全隊攻門僅1次。

美斯救世好精彩。阿根廷球迷又是希望這樣？（Getty Images）

阿根廷下半場64分鐘靠美斯的遠射打破缺口，再於87分鐘由費南迪斯於禁區角窄位燙出世界波。美斯開記錄一球，控下迪馬利亞的快速橫傳，立即起腳射入下角，一氣呵成。突然有空位讓球王示範射波，皆因墨西哥下半場退守。古亞達度完半場前受傷離場，繼而墨軍下半場防線墮後，令阿根廷前場空位漸多，有較大空間策動。此時，阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）移入中路加強策動之餘，美斯亦墮後迎球策動。

安素費南迪斯份屬今屆矚目新星，一個妙射自證身價。（Getty Images）

惟要留意，阿根廷重奪形勢，組織依然差劣。兩個入球之間，阿根廷只有一腳射門，同樣來自墨軍防線後退過深，得以在禁區外起腳。同時，墨西哥的創造力更弱，反撲無力，方令阿根廷入球後控制大局。全場合共9腳射門，較揭幕戰卡塔爾對厄瓜多爾少兩次，極可能再破決賽周歷來最少射門紀錄。

上屆擊敗德國成名的夏榮羅辛奴，今屆兩仗都表現失色。（Getty Images）

美斯救世劇載譽重演，多得墨西哥退步到去屆擅長的快速反擊，都發揮不來。兩屆冠軍如今守在次名，晉級機會看好，但一旦次名出線，16強面對的是D組首名法國。美斯如何救？

美斯的最後一舞，靠自己挽回出線希望。（Getty Images）

世界盃2022球評：