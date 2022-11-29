世界盃｜巴西勝瑞士悶戰　名宿朗拿度卡路士卡富「打工仔上身」

世界盃賽事進入第二周，各位捱夜睇波球迷，返到公司難免睡魔急Call，夠鐘放工等睇波又醒一醒神。這種打工仔都懂的狀態，意想不到同樣出現在一班到卡塔爾觀戰的巴西名宿身上！



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鏡頭拍到卡富、卡路士、朗拿度坐在一起觀戰。（Twitter）

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巴西今晨分組賽迎戰瑞士，森巴兵團不止場上粒粒皆星，觀眾席上更是星光熠熠，2002世界盃奪冠功臣「大哨」朗拿度（Ronaldo）、羅拔圖卡路士（Roberto Carlos）、卡富（Cafu）與卡卡（Kaka）一起列陣，星味甚至更勝場內現役球員，一舉一動亦成為球迷關注焦點。

當年的巴西在前線「3R」朗拿度、朗拿甸奴和李華度領軍下，踢出華麗進攻足球，20年過去，足球戰術日新月異，就連巴西隊也以功利和效率行先，娛樂性為次要，面對銳意死守的瑞士，失去尼馬的巴西優勢中幾乎無處埋手。

或許因為戰情沉悶，穿上西裝的卡路士和朗拿度神情呆滯、目無表情，甚至感覺眼皮有點重，看似幾乎要打呵欠的樣子，作為天天捱眼瞓睇波的打工仔，看到這一幕大概都會發出會心微笑。

巴西戰至83分鐘才靠卡斯米路（Casemiro）入楔起腳一箭定江山，觀眾席上的四大名宿終於可以「開工」，大哨、卡路士和卡富臉上泛起微笑，卡卡握拳慶祝卻已是最激動的一位。

比賽完場終於看到朗拿度、卡路士、卡富開心拍掌，比起巴西贏波，網民開玩笑說「終於等到放工」的感覺更加強烈。（Twitter）

巴西四大名宿終於捱到比賽完場，巴西1：0擊敗瑞士兼提前晉級十六強，終於看到朗拿度、卡路士、卡富一齊站起來開心拍掌的樣子。到底他們是真心為巴西贏波出線心感興奮，還是慶幸「終於等到放工」，就只有他們才知道了。

四人在Instagram的合照，左起卡卡、卡富、羅拔圖卡路士、朗拿度。（Kaka Instagram）

卡卡在Instagram分享四人合照，朗拿度心廣體胖，早已嚴重走樣，卡路士和卡富身型和外型算是保持得不錯，可是沒有比較、沒有傷害，坐在高大靚仔又後生幾年的卡卡身旁，難免都要變成中年大叔。

世界盃2022 巴西兩場分組賽後排第幾？ 巴西兩戰兩勝，以6排小組榜首，並已提早出線16強。 世界盃2022 巴西最後一輪分組賽幾時踢？ 香港時間12月2日深夜3時，對手是喀麥隆。

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