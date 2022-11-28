世界盃熱話︱朗拿度向尼馬發公開信　爆粗撐復出：對抗言語暴力

巴西名宿朗拿度（Ronaldo）親看撰寫公開信，力撐巴西前鋒尼馬，對抗球迷對這位受傷射手的言論暴力。



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巴西主將尼馬（Neymar）在世界盃2022首場分組賽受傷離場，其右腳足踝腫漲得相當嚴重，經診斷後確定將缺席今晚深夜對瑞士的比賽，至於能否趕及在最後一輪對喀麥隆時上陣，則仍是未知數。

尼馬上場右腳腳踝受傷。（Getty Images）

尼馬之後曾在Instagram表示，今次是他職業生涯最艱難時刻之一，但矢言不會被傷患打倒，確信自己能在今屆賽事再次登場。尼馬的巴西隊友如雲尼斯奧斯、盧卡斯柏基達、卡斯米路等紛紛留言以示支持；拉芬夏則憤憤不平，直斥有巴西球迷希望尼馬斷腳。

對於自己人不撐自己人，更幸災樂禍，巴西名宿「大哨」朗拿度再也按捺不住。這位2002年帶領「森巴兵」贏得世界盃的射手，職業生涯同樣受過傷患困擾，因此對尼馬的處境感同身受，終決定向這位後輩撰寫公開信，向對方打氣。

朗拿度在信中開首第一句便爆粗。「我不能以另一種方式開始寫這封信：你是他X的尼馬！巨人！我肯定像我一樣的大多數巴西人，甚至在全世界各個角落的人，都十分欣賞及愛護你。」

大哨認為尼馬擁有過人天賦，讓他取得成功，但同時要面對過多的嫉妒，不理解為何會有人為這位前鋒受傷而慶祝。「這是一個怎樣的世界？我們正在向年青人傳遞什麼錯誤的訊息？」

「人難免會被人批評，但看見社會這樣把仇恨言論正常化，輕視包容別人的重要性，我感到很失落。」

他強調自己寫信的目的，對是要對抗這種言語暴力，並向尼馬道：「不要把那些懦夫放在眼內，把所有憎恨變成動力，為家鄉的愛而高興吧。」

「你會更強大、更聰明、更飢渴地回歸！不要忘記你成為世界級足球偶像的過程，巴西永遠愛你，真正的球迷需要你的入球、盤扭、膽量跟快樂！」