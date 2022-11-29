世界盃2022｜今晚冇早場了！所有比賽改於晚上11時或深夜3時舉行

提提各位球迷！世界盃由今晚起開波時間大變，再沒有陪住大家食晚飯的早場，最早的一場會在香港時間晚上11時才開波，接着就到深夜3時。

進入最後一輪分組賽，同組兩場比賽會在同一時間上演。此外，ViuTV不會免費直播第三輪分組賽。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

想睇好波，要開始捱眼瞓了。（Getty Images）

經過9晚的比賽後，世界盃完成了頭兩輪分組賽。在頭兩輪賽事，世界盃通常一晚4場比賽，分開晚上6時、9時、深夜12時及3時舉行。可能大家都習慣一放工就有波睇，世界盃陪住大家食晚飯，但由今晚起，世界盃再沒有早場！

由今晚起，最早的世界盃比賽會在晚上11時開波。（資料圖片/盧翊銘攝）

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

今晚同樣有4場比賽，分別是A組及B組最後一輪的分組賽。不過，這些比賽不會在晚上6時及9時的黃金時間開波，由4個時段改為晚上11時及深夜3時兩個時段，同組兩場比賽會在同時間舉行。

今晚11時，A組的荷蘭對卡塔爾及塞內加爾對厄瓜多爾會同時開波。今晚深夜3時，就有B組的英格蘭對威爾斯及美國對伊朗。

威爾斯最後一輪背水一戰對英格蘭。（Getty Images）

未來4晚的最後一輪分組賽賽程（NowTV 618及619台直播）：

11月29日（二）晚上11時：【A組】厄瓜多爾對塞內加爾、荷蘭對卡塔爾

11月29日（二）深夜3時：【B組】威爾斯對英格蘭、伊朗對美國

A組出線形勢：

B組出線形勢：

11月29日晚的世界盃賽程。（01美術製圖）

更多出線形勢分析：

11月30日（三）晚上11時：【D組】澳洲對丹麥、突尼西亞對法國

11月30日（三）深夜3時：【C組】波蘭對阿根廷、沙特阿拉伯對墨西哥

12月1日（四）晚上11時：【F組】克羅地亞對比利時、加拿大對摩洛哥

12月1日（四）深夜3時：【E組】日本對西班牙、哥斯達黎加對德國

12月2日（五）晚上11時：【H組】加納對烏拉圭、韓國對葡萄牙

12月2日（五）深夜3時：【G組】塞爾維亞對瑞士、喀麥隆對巴西

分組賽第三輪及16強冇免費直播

進入淘汰賽後，6點及9點早場也不會回來，所有比賽都會在11點或3點時段舉行。

除了直播時間外，大家可能習慣ViuTV晚晚都有了免費直播，但由今晚起，最後一輪分組賽及16強都不會有免費直播。要等到12月9日晚上11時的8強才再會有ViuTV免費直播。

由於最後一輪分組賽同時間有兩場比賽舉行，所以Now618台之外，Now619台都會提供直播。

不知不覺間，今屆世界盃已經完成了一半，64場比賽只餘32場。

其他有用連結：

世界盃2022睇波必備資料！32支決賽周球隊球員名單（不斷更新）

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程