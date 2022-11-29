世界盃2022︱傳賓斯馬傷癒可重返法國隊　全因主帥迪甘斯一個決定

法國前鋒賓施馬隨時回歸！據外國傳媒報道，這位射手已可以復操，而因為當初法國教頭迪甘斯一個決定，他在符合世界盃規例下，可「彈出彈入」，退隊後再重返大軍。



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法國前鋒賓施馬在今月中隨隊訓練時受傷離場，及後接受磁力共振掃描後證實，需缺陣3個星期。法國足協及後曾發聲明，確認賓施馬不會出戰今屆世界盃。

不過據西班牙電台Onda Madrid報道，賓施馬或可趕及在今周四，返回皇馬隨隊復操。

應屆金球獎得主賓施馬因傷未能出戰。（Getty Images）

而法國電台RMC透露，由於法國主帥迪甘斯於賓施馬退隊後並沒有補選球員，只沿用原有的25名球員參戰，所以賓施馬原則上仍在26人名單之上。

所以假如這位應屆金球獎得主康復，根據國際足協規定，賓施馬仍可以重返法國隊參與今屆世界盃，有機會出戰淘汰賽，但法國足總跟迪甘斯將就此擁有最終決定權。

RMC早前亦曾向國際足協查詢，證實假如法國贏得今屆世界盃，FIFA會頒發26塊獎牌予名單上的所有球員。即代表賓施馬縱使最後沒有歸隊、未曾上陣，仍可以得到獎牌。