世界盃熱話︱伊朗媒體反擊美國隊　騎劫記招狂問政治：何不撤兵？

世界盃分組賽仍進行得如火如荼，美國隊擅改伊朗國旗風波亦愈演愈烈。今晚深夜3時B組最後一輪分組賽，美伊兩國正面交鋒，兩軍賽前記者會上劍拔弩張——伊朗記者就事件反擊，不斷向美國將帥發問跟足球無關的問題，令兩人慘變「外交部發言人」。



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美國跟伊朗在世界盃B組最後一輪相遇，賽前比賽氣氛升溫。除了出線形勢、兩地政治背景，美國隊日前更聲稱為支持伊朗國內爭取女性權益的示威，擅自在球隊發布的小組積分榜及賽程表中，刪去了伊朗國旗中代表伊斯蘭教真主阿拉的伊朗國徽。

美國隊賽前記者會被伊朗傳媒「騎劫」。（Getty Images）

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事件立即引來外界強烈反彈，伊朗足總已正式向國際足協投訴，美國如罪成可被重罰。賽前記者會上，伊朗傳媒出手「反擊」，針對美國隊教練跟球員提問跟比賽無關的問題。

第一位記者問美國主帥貝赫達（Gregg Berhalter），似乎帶有政治含意：「假如伊朗擊敗美國，你認為世界上有多少人會為此而開心？」貝赫達僅稱：「對我們來說，這只是一場與好球隊進行的足球比賽，沒有其他意義。」

美國隊教練在記者會上十分苦惱。（Getty Images）

之後又有伊朗記者提及美國隊支持伊朗女性一事，言語間甚具挑釁意味：「你說你支持伊朗人，但你把伊朗的發音讀錯了。另外，你覺得代表一個對黑人充滿歧視的國家沒有問題嗎？」

回應此問題的美國隊中場泰拿阿當斯（Tyler Adams），其媽媽是白人，爸爸則是非裔美國人。他這樣說：「首先我為自己發錯音而道歉。而歧視無處不在，在美國，我們不斷每日地改進，這是最重要的。」

美國中場阿當斯對問題一臉疑惑。（Getty Images）

雖然曾經有其他記者嘗試「撥亂反正」，把記招重新回歸足球，但最終失敗。另一伊朗媒體又問道：「體育應該把不同國家的人拉近，你作為運動員，為什麼不叫政府從波斯灣（ Persian Gulf）撤兵？」阿當斯仍然保持冷靜，「我認同體育應讓國與國變得團結，我們就像兄弟一樣競爭。」

最後，也有人問主帥貝赫達，如何看待美國針對伊朗公民的嚴謹簽證政策，他只能回應：「我是足球教練，對政治沒有足夠認識，我不能發表評論。」