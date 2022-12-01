世界盃｜墨西哥贏沙特仍出局　主帥馬天奴：完場一刻我已完約

墨西哥在世界盃分組賽最後一輪以2：1擊敗沙特阿拉伯，然而球隊得失球差不如波蘭，最終排小組第三未能出線，球隊主帥馬天奴（Gerardo Martino）在賽後記者會上請辭。



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墨西哥雖然以2：1擊敗沙特阿拉伯，然而最終因得失球差不及波蘭，未能晉級16強。（Getty Images）

墨西哥對波蘭的比賽，球隊下半場憑亨利馬田與路爾斯查維斯各入一球，領先2：0。墨西哥為出線極力進攻，爭取入球改善得失球差，卻一直未能拉開比數，更在補時階段被沙特阿拉伯球員艾達沙尼破網，墨西哥最終僅以2：1贏得比賽。

墨西哥在三輪分組賽後與波蘭一樣同得4分，需比較兩隊得失球差決定誰能晉級。墨西哥的得失球是-1，波蘭最後一輪以0：2不敵阿根廷後，得失球為0，墨西哥因得失球差不及波蘭屈居C組第三，未能晉級16強。

墨西哥主帥馬天奴賽後請辭。（Getty Images）

墨西哥自1994年世界盃起連續多屆均能晉級16強，球隊上一次參與世界盃決賽周兼在小組賽階段止步，已要數到1978年世界盃。

球隊主帥馬天奴承認結果令人失望與沮喪，並願意承擔責任辭職，「當球證的完場哨子聲響起時，我與墨西哥的合約已經結束。」

現年60歲的馬天奴生涯曾執教多支球會，其中包括在2013/2014球季執教西甲豪門巴塞隆拿，國家隊方面他亦曾擔任巴拉圭與阿根廷國家隊主帥。他自2019年起接掌墨西哥，並帶領球隊贏得2019年的美洲金盃。

查維亞靴南迪斯未有入選今屆世界盃大軍名單，令人意外。（Getty Images）

今屆世界盃馬天奴沒有選入在今季美職聯攻入18球的前鋒「小豆」查維亞靴南迪斯，惹起爭議，球隊今屆進攻亦出現問題，在三場分組賽賽中只攻入兩球，墨西哥最終亦因得失球差不及波蘭出局。

世界盃2022 墨西哥能否晉級16強？ 不能。 世界盃2022 波蘭晉級後，16強對手是誰？ 法國。

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