世界盃︱美國門神進化史　從學界失誤到零封英格蘭：成功永不太遲

世界盃16強美國對荷蘭，雖然美國被看低一線，但他們分組賽只失一球十二碼，對世界排名第五的英格蘭更保持清白之身。

美軍防線中守門員馬特端拿（Matt Turner）表現尤其突出，這名阿仙奴後備門將成長路十分崎嶇，16歲前從未過接觸足球、學界賽又失誤被恥笑，但於低組別聯賽打滾時，卻憑無畏無懼的精神不斷「進化」，站穩美職正選，再一躍登陸英超，今首戰世界盃，告訴世人「成功永不會太遲」。



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「太癲了！這是大家不會想像得到的故事，因為它根本不合理、如虛構一樣。」

端拿的成長故事，連他自己也不敢相信。

在新澤西州出生的他，自小打籃球跟棒球，當初只是為了維持體態，16歲才首次接觸足球；甚至開始守龍門的契機，只是剛好有人受傷。

端拿16歲才第一次接觸足球。（IG@headdturnerr）

端拿升讀大學後繼續踢，代表費爾菲爾德大學 （Fairfield University）於學界比賽中把關，卻迎來人生最黑暗一天。他在比賽中「派膠」——對手起腳射中門楣後皮球彈高，他跳高嘗試接實皮球卻甩手，皮球擊中他身體入網，連累球隊落敗。

端拿犯錯後抱頭倒地，相當懊惱，但他萬萬想不到，更糟的還在後頭。相關片段被上載到影音平台，在社交媒體間廣傳，差不多身邊每個人都看過瑞拿出錯的影片，結果他在那季餘下所有賽事都坐後備。那一年，端拿19歲。

端拿學界派膠片：

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被美職隊睇中卻失落選秀

一次犯錯，不等於衰一世。挫折沒擊倒端拿，他努力爭取表現，終於再被看見。美職聯新英倫革命守門員教練Remi Roy在朋友推薦下，看過端拿的「球王片」，邀請他試腳後留下了好印象。

只是即使新英倫革命想羅致端拿，2016年美職選秀，他仍是落榜了。原來球隊不希望浪費選秀權，想以自由身條件把端拿簽下。結果他被下放至美國第三級聯賽的Richmond Kickers繼續磨練——每周留在新英倫接受專業訓練，周五練習後即飛回維吉尼亞州比賽。

21歲的端拿，職業足球路這刻正式開始，如以歐洲青訓標準來看，已十分遲——比利時跟西班牙同年紀的球員，可能已擁有超過100場職業賽經驗。

端拿效力美國第三級聯賽的Richmond Kickers：

無懼再犯錯 努力改進

雖然在低組別打滾，但端拿沒怨言，他把握時間去汲取寶貴經驗——不是在門前，是在場區內。門將是足球比賽中唯一容許用手的球員，惟現代足球更講求他們的腳下功夫，讓球隊可從後場開始組織攻勢，必要時也能像多踢一名「清道夫」。

端拿深明此道，在訓練龍門技術以外，也參與室內足球賽，有時踢後衛或中場，令自己變得更全面。Remi Roy對此十分深刻，「他不怕自己看起來很蠢，即使他會犯錯，但仍不斷嘗試去進步」。

端拿在美職聯正式出道的第三季，就贏得年度最佳守門員獎項。（IG@headdturnerr）

結果他果真大躍進，回到新英倫縱然仍只是第三號門將，在賽前熱身時已教隊友另眼相看。

Remi Roy憶述：「隊友都叫他不要再在熱身時守龍，因為球員都射不入，影響了比賽時的信心。」2018年上演美職地標戰後，端拿拾級而上，3年後更贏得美職年度最佳守門員獎項，是首位達到這成就的新英倫球員，終於獲得英超名門阿仙奴招手。

不過端拿今季在兵工廠苦無上陣機會，僅於歐霸4次披甲，當中兩場保持清白之身，甚至交出助攻，連上一代美國門神費度（Brad Friedel）也替他不值，「他好得不應該坐後備，我寧願他離隊」。

瑞拿在對英格蘭一役，仍保持零失球。（Getty Images）

首戰世界盃 分組賽僅失一球十二碼

幸好端拿最後仍得到教練信任，並以表現作回報——他今屆首戰世界盃，兩場分組賽力保不失，是美國隊自1930年來首次；撲救率高達83.33％，鬥威爾斯時單手托高賓戴維斯（Ben Davies）近門插水式頭槌，又把英格蘭中場美臣蒙特（Mason Mount）禁區頂快射橫身撲走，將坐在「三獅」後備席的阿仙奴首席門將蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）比下去。

端拿至今唯一失球，只是加里夫巴利的十二碼，甚至他已經「捉到路」，可惜球速太快。要不是端拿最後一場對伊朗補時階段及時封位，泰尼米已輕鬆射入踢美國出局，所以除了基斯甸普列錫（Christian Pulisic），端拿肯定是球隊晉級最大功臣。

端拿今季分組賽只失了一球，就是被巴利射入的十二碼。（Getty Images）

隊友都讚嘆端拿總能果斷出擊，隊長泰拿阿當斯（Tyler Adams）笑言：「他有數次把我嚇怕了，但他確是為球隊化解了許多危機。」因為再嚴重的犯錯，也比不上19歲時那次，端拿在場上不再膽怯，「我認為自己已反省得很足夠了，站在球場上，誰會理會你的過去？大家只想有結果、有成績」。

16強鬥荷蘭，端拿能否再延續自己的進化史？

無論結果如何，他也希望自己的故事可以鼓勵同路人，切勿低估自己的能力。

「當你猶豫是否投身一項運動，或懷疑會否太遲去做某些事，我能告訴你，你可以做到的。」

美國門將馬特瑞拿。（Getty Images）