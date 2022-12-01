世界盃｜墨西哥勝沙特Sam哥悲情出局　球迷盼奧祖亞下屆主場出戰

墨西哥在世界盃C組分組賽最後一場以2：1擊敗沙特阿拉伯，惟球隊得失球差不及波蘭，無緣晉級16強。

現年37歲的「墨西哥吳鎮宇」奧祖亞（Guillermo Ochoa）今屆成為球隊的五朝元老，今仗很能是他的世界盃最後一戰。



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墨西哥對沙特阿拉伯，或是奧祖亞參與的最後一場世界盃比賽。（Getty Images）

奧祖亞在今屆三場分組賽中只失三球，並在對波蘭一戰當選全場最佳球員，然而球隊今屆進攻乏力，兩球入球均來自最後一場以2：1戰勝沙特阿拉伯的比賽，球隊的得失球差亦不及波蘭，無緣晉級，墨西哥自1994年起每屆世界盃均能打進16強的紀錄就此告終，主帥馬天奴賽後請辭。

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奧祖亞對沙特阿拉伯一戰圖輯：

奧祖亞今屆世界盃報道：

身為隊長兼五朝元老的奧祖亞賽後在Instagram上發貼文，「感謝大家的支持，我努力為墨西哥付出一切，亦為此感到自豪，當然難過的是，我們未能為球迷帶來快樂。」

奧祖亞賽後在Instagram上感謝球迷的支持。（yosoy8a Instagram）

雖然墨西哥今屆成績未如理想，他貼文下的留言並無謾罵，紛紛感謝並肯定他的貢獻，足見他在球迷心中的地位。

留言中亦有球迷表示希望奧祖亞能繼續比賽，在2026年世界盃回歸。2026年世界盃將由美國、加拿大與墨西哥三國合辦，相信不少球迷希望奧祖亞可以在主場再踢一次世界盃。

奧祖亞妻子Karla Mora在Instagram上載限時動態，內容為「我們傷心地離開，但我們由衷感到驕傲」。（kamo01 Instagram）

奧祖亞的妻子Karla Mora今場亦帶同三名子女觀看這場關鍵一戰，賽後亦在Instagram上表示：「我們傷心地離開，但由衷感到驕傲。」

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