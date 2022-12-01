世界盃人物誌︱英國製造的德國新希望穆斯亞拿　班比進化成新美斯

2014世界盃當德國隊長拿姆高舉金盃，全世界以為這支日耳曼大軍盛世重臨。4年之後，他們爆大冷分組賽出局，成為另一支應驗魔咒的衛冕球隊。到今屆決賽周，有關德國的消息出奇地少，紐亞、湯華士梅拿均有廉頗老矣之感，基拿比、辛尼星味平淡，預期中的領軍人物甘美治、夏維斯更是表現不似預期。兩戰下來一和一負，最後一輪出線生死戰前只得可憐的一分，作為四屆冠軍兼一流勁旅，絕對是不合格。

德國陣容談論焦點，全在一個人身上——穆斯亞拿（Jamal Musiala）。一個18個月前仍在代表英格蘭U21國定隊的小伙子、隊友眼中的「小鹿班比」，火速上位成為德國人眼中的救世主，前德國隊長馬圖斯更為他送上一個沉重的標籤：新美斯。



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穆斯亞拿在英格蘭效力不同年齡組別小國腳多年，最終轉投德國陣營。（Getty Images）

「我愛英國、也愛德國」

到底，德國是如何從英格蘭手中搶走穆斯亞拿的？一切要由他出生說起。他在德國斯圖加特出生，有位德國籍媽媽，父親是英籍尼日利亞人，7歲那年隨家人移居英國，穆斯亞拿最初不懂英語，無阻他在足球場上鶴立雞群，被車路士球探看中，邀請他加盟兼送上獎學金。

他由U15起一路代表英格蘭，生涯首個轉捩點是2019年7月、仍只有16歲時決定離開培育他8年的車路士，回到出生地德國，加盟拜仁慕尼黑，最終亦成為他2021年轉投德軍懷抱的關鍵一步。2021年2月他選擇代表德國，當時他是這樣說的：「英格蘭是我的家，難以形容英格蘭對我的意義，因為我有太多美好回憶。我有一顆德國的心，也有一顆英格蘭的心，兩個心將會繼續同時跳動。」

在他口中，英格蘭與德國相當於「手心又係肉，手背又係肉」，最終他放棄英格蘭又是為什麼？

比寧咸（左）與穆斯亞拿由英格蘭U15一路並肩作戰至U21，最終卻各為其主。（Instagram）

兩個19歲天才少年

對於這個問題，他給出一個深思熟慮的答案：「『什麼對我的前途最有利？』『哪裏我有更多機會上陣？』最終我聆聽自己經過長時間後的內心感覺，它一直告訴我，代表出生地德國是對的。即使如此，對我來說那並不是個容易的決定。」

無論是車路士和英格蘭都不想失去這位天才少年，終極一擊是德國前主帥路維親自到穆斯亞拿在慕尼黑的家登門拜訪，勾勒他在國家隊未來發展藍圖。英格蘭領隊修夫基痛失良將，無奈說句在拜仁近朱者赤，也讚揚「他是個好男孩」，很享受昔日在少年隊跟他共事，「我們在他13、14歲時遇上他，看見他有好表現是件美好的事。」

穆斯亞拿不止個人技術出色，視野廣闊，同時兼備速度和變速能力，2020年6月3日首度為拜仁上陣後極速上位，同月20日在德甲聯賽對弗賴堡上陣，以17歲零115日成為拜仁歷來在德甲最年輕上陣球員。轉戰德國路途並不孤獨，2020年7月比寧咸由伯明翰轉投多蒙特。

如今比寧咸與穆斯亞拿由英格蘭隊友變對手。（Getty Images）

由隊友變成對手

由英格蘭U15開始，比寧咸一直在穆斯亞拿身邊，二人一起由U15升上U16、U17到U21，比賽過後總是在更衣室坐在一起合照、慶祝，即使並非效力同一球會，一直保持緊密聯繫。拜仁和多蒙特在球場是對手，比寧咸來到德國，穆斯亞拿負責教老友說德語，幫助他盡快適應德國生活。

如果比寧咸和穆斯亞拿一起升上英軍大國腳，便是繼迪格蘭賴斯和美臣蒙特之後，另一對老友變隊友佳話，尤其二人一剛一柔，比寧咸身體質素上乘，穆斯亞拿盤扭、控球能力驚人，足以是稱霸一個十年的中場黃金拍檔，可惜穆斯亞拿「變節」改變一切。當然現下英軍陣中技術型中場不少，最強新星科頓之外，尚有蒙特和麥迪臣，相對而言，在德國保證立即穩站正選，更具吸引力。

披上另一隊戰衣，無損二人友誼，老友對決的最期待畫面，今年6月在歐國盃比賽出現。下半場兩人正面交鋒，比寧咸以力量搶走穆斯亞拿腳下球，穆斯亞拿忍不住踢跌比寧咸輸罰球，令他踢走皮球洩忿。

不足半年，兩個2003年出生的19歲少年，同在世界盃舞台大放異彩，比寧咸分組賽3仗全部正選，英格蘭6：2大勝伊朗一仗光芒四射；德國隊頭兩仗表現失色，唯一亮點正是穆斯亞拿——對日本他屢次以魔術一樣腳法連續闖關，對西班牙當德國落後陷入絕境，一再挺身而出，終帶點幸運成份為隊友送上助攻扳平，讓球隊避免陷入連續兩屆分組賽出局的歷史恥辱與尷尬。

穆斯亞拿在2022世界盃分組賽頭兩場比賽均正選上陣。（Getty Images）

小鹿班比進化成下一個美斯

相對一早道已萬眾期待的比寧咸，穆斯亞拿過去兩年進步之快，出乎大部人意料。身材瘦削、高度也不突出，加上一副孩子臉，拜仁隊友都喜歡叫他做「班比」（Bambi）。他在球場內外火速成長，在拜仁用表現站穩正選，今季上陣14場比賽，取得9入球與6助攻，獲德國主帥菲力克大讚已是個「完成品」。

穆斯亞拿能交擅射，不止能踢進攻中場，翼鋒甚至是防守中場位置亦能勝任，德國隊長紐亞稱此子在壓力下仍能保持冷靜，曾如此形容他的特別之處：「他突然間便將兩、三名球員甩在身後，是個擅長把握關鍵時刻的大賽球員。」德國上下齊將穆斯亞拿捧上天，就連德國前隊長馬圖斯亦稱：「穆斯亞拿可成為下個美斯。」另一德國傳奇兼前領隊奇連士文（Jurgen Klinsmann）則指穆斯亞拿充滿驚喜，預期他會繼續成長。

奧斯爾為德國捧走2014世界盃，最終反面收場。（Getty Images）

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球場外的「班比」，一入球場即變巨獸，穆斯亞拿肩負振興德國重任，今晚深夜3時對哥斯達黎加一仗，是他的表演時間。

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