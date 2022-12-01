世界盃2022｜葡萄牙C朗未隨隊操練　與3隊友周五對韓國上陣成疑

葡萄牙2022世界盃最後一輪分組賽周五晚上11時迎戰韓國，陣中王牌前鋒C朗拿度缺席球隊周三（30日）訓練，與另外三將未知會否在對韓國一仗上陣。



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葡萄牙球星兼隊長C朗周三未有隨隊訓練。（Getty Images）

根據葡萄牙體育報章《Record》報道，C朗在內的4名球員周三未有隨隊訓練，報道稱C朗並無受傷，而是在健身房進行特別的恢復訓練。

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除C朗外，另外三位缺操球員分別是丹尼路彭利拿、奧達維奧艾美臣與紐奴文迪斯，其中丹尼路彭利拿早前在訓練時肋骨骨折，紐奴文迪斯則是上場對烏拉圭時受傷，奧達維奧艾美臣為大腿受傷。

葡萄牙最後一戰或選擇讓主力球員休息。（Getty Images）

報道中未有提及四人會否在分組賽最後一輪對韓國上陣。葡萄牙分組賽兩連勝，提前晉級16強，因此有條件讓主力球員輪休，由後備球員出戰最後一輪比賽。