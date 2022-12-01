世界盃2022｜葡萄牙C朗未隨隊操練 與3隊友周五對韓國上陣成疑
撰文：黎建明
出版：更新：
葡萄牙2022世界盃最後一輪分組賽周五晚上11時迎戰韓國，陣中王牌前鋒C朗拿度缺席球隊周三（30日）訓練，與另外三將未知會否在對韓國一仗上陣。
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
根據葡萄牙體育報章《Record》報道，C朗在內的4名球員周三未有隨隊訓練，報道稱C朗並無受傷，而是在健身房進行特別的恢復訓練。
《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加
除C朗外，另外三位缺操球員分別是丹尼路彭利拿、奧達維奧艾美臣與紐奴文迪斯，其中丹尼路彭利拿早前在訓練時肋骨骨折，紐奴文迪斯則是上場對烏拉圭時受傷，奧達維奧艾美臣為大腿受傷。
報道中未有提及四人會否在分組賽最後一輪對韓國上陣。葡萄牙分組賽兩連勝，提前晉級16強，因此有條件讓主力球員輪休，由後備球員出戰最後一輪比賽。
世界盃2022 葡萄牙最後一輪分組賽什麼時候舉行？
香港時間12月2日晚上11時，對手是韓國。
世界盃2022 葡萄牙除C朗外，還有哪些焦點前鋒？
安達施華、拉菲爾利亞奧、祖奧菲歷斯
世界盃｜墨西哥勝沙特Sam哥悲情出局 球迷盼奧祖亞下屆主場出戰世界盃︱阿根廷美斯兩屆宴客成隊史首人 網傳奪冠定律竟是假消息世界盃比利時對克羅地亞｜主帥馬天尼斯駁斥內訌傳言：「假新聞」世界盃︱阿根廷對波蘭美斯場上無視利雲 關鍵10秒世紀和解︱有片世界盃｜墨西哥贏沙特仍出局 主帥馬天奴：完場一刻我已完約世界盃阿根廷對波蘭︱施捷斯尼笑談與美斯對賭：「我輸咗100元」世界盃｜恐嚇美斯後曾與全世界為敵 墨西哥拳王突然刪文道歉世界盃2022｜半數16強對陣出爐！阿根廷8強或撼荷蘭 英法勢相遇世界盃2022｜施捷斯尼全場左飛右撲 擋出美斯12碼保超強紀錄世界盃2022｜睇清C組七大關鍵時刻 阿根廷首名 波墨險鬥黃牌