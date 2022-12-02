世界盃｜比利時賽和克羅地亞分組出局　主帥馬天尼斯賽後宣布離任

比利時在世界盃F組分組賽最後一輪比賽僅以0：0賽和克羅地亞，3戰後得4分只排小組第三。

這支上屆季軍兼世界排名第二球隊分組賽止步，球隊主帥馬天尼斯（Roberto Martinez）賽後宣布離任。



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比利時今屆繼續以迪布尼等「黃金一代」為骨幹成員。（Getty Images）

上屆季軍比利時今屆賽事繼續由迪布尼、高圖爾斯等「黃金一代」領軍，球隊首仗以1：0戰勝加拿大後，第二場爆冷以0：2不敵摩洛哥，球隊分組賽最後一輪對克羅地亞時需贏波才能確定晉級。

比利時對克羅地亞時未能破門，最終以0：0賽和克羅地亞，無緣晉級。（Getty Images）

比利時最終未能攻破克羅地亞大門，只能以0：0賽和對手，隨着同組的摩洛哥以2：1擊敗加拿大，摩洛哥與克羅地亞雙雙出線，比利時則無緣16強。

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比利時主帥馬天尼斯賽後宣布將會離職。（Getty Images）

比利時主帥馬天尼斯賽後宣布將約滿離職，「這是我的最後一場比賽。」他亦表示自己在世界盃前已決定會在今屆賽事後離任。



「這六年我們就像夢想成真一樣，球隊一直比賽並帶給大家真正的歡樂，但我要接受自己是時候離開。我不是辭職，而是合約到期。」他亦透露自己自2018年起曾受到多份球會聘約，但仍選擇留下，「我想保持忠誠。」



比利時足總亦發聲明，對球隊在世界盃分組賽止步表示失望，並確認馬天尼斯將離職，感謝他六年來對比利時的貢獻。

比利時在2018年世界盃獲得季軍。（Getty Images）

馬天尼斯教練生涯曾執教史雲斯、韋根與愛華頓，他自2016年起接掌比利時，並在2018年世界盃獲得季軍，2021年比利時則在歐國盃則在8強以1：2不敵意大利。