世界盃2022｜瑞士贏塞爾維亞搭上16強尾班車　將遇上葡萄牙

瑞士有驚無險，成為最後一支躋身世界盃16強的球隊。

他們在世界盃G組最後一輪分組賽，跟塞爾維亞上演入球大戰，雖然瑞士一度落後1：2，但瑞士最終以3：2贏波晉級。瑞士與末輪不敵喀麥隆的巴西同得6分，但得失球較差，以次名入16強，將鬥H組首名的葡萄牙。



賽前瑞士得3分，排G組次席，今仗對塞爾維亞不敗亦很大機會晉級，除非喀麥隆贏到巴西；至於塞爾維亞賽前僅得1分，今仗非勝不可。

比列安保路一射被雲查米連高域沙域用心口擋出。（Getty Images）

上半場戰情開放，瑞士與塞爾維亞快上快落鬥攻。1分鐘，瑞士即有黃金機會，塞爾維亞突然中門大開，前鋒比列安保路門前近距離一射，被塞國門將雲查米連高域沙域封到，之後瑞士中場格列沙加再射，又被雲查米連高域沙域救出。

11分鐘，輪到塞爾維亞險先開紀錄，施夫高域禁區外左腳勁射，中柱彈出，門前的塞爾維亞球員也反應不及，未能補中射入，由瑞士門將基哥高保接實。

沙基利為瑞士先開紀錄。（Getty Images）

20分鐘，瑞士左閘列卡度洛迪古斯落底傳中，塞爾維亞守將柏夫洛域解圍不遠，中路的迪積比爾蘇維截到，冷靜地橫傳，予無人看管的梳頓沙基利射入，瑞士領先1：0。

不過，塞爾維亞在26分鐘就追平，攻勢簡單，杜辛泰迪治左路傳中，阿歷山大米祖域走前入楔，擺脫了瑞士守將，頭槌一頂入網，追成1：1。

米祖域為塞爾維亞追平1：1。（Getty Images）

30分鐘，瑞士後場長傳，由左路斬入前場右路，沙基利突破越位，單刀埋門但射斜。

杜辛華荷域為塞爾維亞領先2：1。（Getty Images）

35分鐘，瑞士後防誤傳，被杜辛泰迪治截到，他放直線入去禁區，瑞士防中費奧拿落地一截，雖然截到，但他的傳球不夠力，杜辛華荷域笑納大禮，左腳射入，為塞爾維亞領先2：1。

若塞爾維亞勝出 瑞士將會出局

同時間另一場，巴西與喀麥隆0：0，若果當時比數不變，塞爾維亞會取代瑞士，升上小組次名；巴西以7分首名晉級，塞爾維亞以4分次名出線，而瑞士就以3分出局。

44分鐘，瑞士的施雲韋迪馬左路傳中，安保路門前射入，追成2：2。若果以當時紀錄完場，出線球隊就由塞爾維亞變回瑞士；巴西以7分首名晉級，瑞士以4分次名出線，塞爾維亞就只得2分。

安保路為瑞士追平2：2。（Getty Images）

上半場入球騷，兩隊踢成2：2，控球接近五五之比，瑞士9次攻門5次中目標，而塞爾維亞就6射3中。

換邊後，瑞士憑乖巧的配合在48分鐘入波，沙基利挑傳入禁區，魯賓華加斯第一時間後腳傳球，後上的費奧拿建功，瑞士領先3：2。

費奧拿在下半場初段為瑞士再領先。（Getty Images）

之後兩隊都有不少攻勢，瑞士全場14次攻門7次中目標，而塞爾維亞就11射4中。踢到尾段，比賽的火藥味愈來愈濃烈，犯規多，亦有雙方衝突。塞爾維亞今場被罰7面黃牌，瑞士亦有4面。

值得一提的是，同組另一場，喀麥隆在補時絕殺巴西1：0，令到瑞士有機會超越巴西上小組首名；瑞士及巴西同得6分，巴西得失球為+2而瑞士為+1，若果瑞士入多一球，得失球就會升為+2，與巴西看齊，由於瑞士總得球較多，那就可以壓過巴西奪小組首名。

瑞士以G組次名晉級16強。（Getty Images）

不過，瑞士最終未能再入波，維持3：2完場，因為得失球不如巴西，以小組次名晉級，連續3屆世界盃入16強。瑞士的16強對手會是H組首名的葡萄牙。至於塞爾維亞輸波後以1分排小組包尾。

瑞士晉級後，多謝球迷支持。（Getty Images）

**以下為賽前消息**

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瑞士正選陣容（4-2-3-1）：

門將：21基哥高保

後衛：3施雲韋迪馬、5文路爾艾簡治、22法比安舒哈、13列卡度洛迪古斯

防守中場：8費奧拿、10格列沙加

進攻中場：23沙基利、15迪積比爾蘇維、17魯賓華加斯

前鋒：7比列安保路



塞爾維亞正選陣容（3-4-1-2）：

門將：23雲查米連高域沙域

後衛：4尼高拉米連高域、5維爾高域、2柏夫洛域

中場：14施夫高域、20米連高域沙域、16沙沙盧傑、17菲臘高斯迪

進攻中場：10杜辛泰迪治

前鋒：9阿歷山大米祖域、18杜辛華荷域



奪冠大熱門巴西已出線，塞爾維亞、瑞士及喀麥隆均有出線機會。即按以下文章，了解G組出線形勢：

世界盃｜巴西仍有可能失首名 G組出線形勢簡述

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塞爾維亞之前兩場表現：

瑞士之前兩場表現：

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