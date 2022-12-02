世界盃2022｜比利時0：0賽和克羅地亞出局　盧卡古連失良機

卡塔爾世界盃2022最後一輪F組分組賽，比利時「黃金一代」的最後一舞，必須擊敗克羅地亞才有望晉級。盧卡古下半場入替後有不少機會，可惜全數無法轉化成入球，最終以0：0賽和克羅地亞，緣盡16強。



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下半場戰情：

比利時換邊後立即作出調動，換入盧卡古取代梅頓斯，嘗試攻破克羅地亞大門。剛入替的盧卡古即有攻門，接應迪布尼傳中以頭槌攻門，雖然未有進賬，但比上半場的比利時似乎有起色。克羅地亞隨後還以顏色，高華錫禁區內起腳，被高圖爾斯一手托出底線。

半場入替的盧卡古即有攻門鏡頭。（Getty Images）

盧卡古不乏攻門，同樣來自迪布尼的攻勢，卡拉斯高接應傳送近門起腳，被克羅地亞守衛擋出，盧卡古隨即補中，卻射中柱彈出。迪布尼其後左路傳中，克羅地亞門將利華高域出迎時判斷錯誤，皮球落在盧卡古面前，他面對空門卻頭槌高出，其後發現迪布尼傳中前已經出界。

盧卡古補射卻射中門柱，錯失開紀錄的大好機會。（Getty Images）

即使比利時先後換入杜根夏薩特及謝利美杜古，嘗試增強攻力，惟依然未見有起色。連番失機的盧卡古再有黃金機會，杜根夏薩特右路傳中，盧卡古門前將皮球彈離白界線，再度失機。

比利時久攻不下，結果與克羅地亞互交白卷，篤定無緣16強。

盧卡古入替後不乏機會，可惜全數都無法轉化成入球。（Getty Images）

上半場戰情：

開賽僅8秒，克羅地亞的比列錫在左路已有一次攻門，惟未能中目標。另邊廂的摩洛哥早段領先加拿大一球，比利時已沒有退路，必須全取3分才有望過關。比利時右路梅頓斯地波傳中，卡拉斯高遠柱接應，扣入大位，未有傳給中間的杜沙特，自己起腳卻被門將擋出。

卡拉斯高扣入大位起腳，被對方門將封位。（Getty Images）

卡拉斯高禁區內踢跌對手，球證立即吹罰12碼，由莫迪歷操刀，可惜起腳前VAR再度介入，克羅地亞球員入楔前越位在先。根據直播鏡頭，越位的洛夫雲相當接近與比利時球員平排。

FIFA展示洛夫雲的越位位置。（Twitter截圖）

VAR認為越位在先，吹走克羅地亞12碼，莫迪歷隨即上前投訴。（Getty Images）

對比克羅地亞，比利時更需要入球，但全隊也沒有太大意欲搶攻，反而克羅地亞的攻勢更到肉，兩軍上半場未有交收，打成0：0平手。

比利時首兩場分組賽表現一般，要晉級今仗非勝不可，主帥馬天尼斯決定收起夏薩特及巴舒亞伊，改派狀態大勇的杜沙特及梅頓斯，配合迪布尼攻堅。克羅地亞方面，莫迪歷領軍，與波索域及比列錫出戰。

+ 2

比利時正選陣容（3-4-2-1）：

門將：1泰拔高圖爾斯

後衛：2艾達韋列特、5維頓漢、21卡斯泰尼

中場：15梅尼亞、19丹當斯卡、6韋素、11思歷克卡拉斯高

進攻中場：7奇雲迪布尼、17李安度杜沙特

前鋒：14梅頓斯



克羅地亞正選陣容（4-3-3）：

門將：1利華高域

後衛：22祖蘭奴域、6洛夫雲、20古華迪奧、19波拿蘇沙

中場：10莫迪歷、11波索域、8高華錫

前鋒：9卡拉馬歷、14利華查、4比列錫



夏薩特上兩輪表現平平，今仗被收起先列後備。（Getty Images）

F組加拿大已出局，克羅地亞、比利時及摩洛哥均有出線機會，其中克羅地亞佔優。即按以下文章，了解F組出線形勢：

世界盃2022｜比時利克羅地亞摩洛哥爭晉級 F組出線可能性一覽

（01美術製圖）

【克羅地亞近況】

克羅地亞中場大將莫迪歷，在人生三個「十年」都曾為國出戰歐洲國家盃和世界盃，寫下壇歷史。克羅地亞能否如去屆般驚喜走到決賽，實是未知數，對球迷而言，莫迪歷的比賽，實在是睇一場少一場。詳情見下文，一起感受「摩笛」的非凡成就：

克羅地亞悶和摩洛哥 莫迪歷一項數據創歷史

中場大師莫迪歷Magic Hour 從夕陽餘暉走至斑斕晚霞

莫迪歷（右）領克羅地亞上仗以4：1挫加拿大，出線形勢大好。（Getty Images）

克羅地亞之前兩場表現：

【比利時近況】

比利時當年的黃金一代已變一代老將，今屆踢來暮氣沉沉，上仗以0：2不敵摩洛哥後，更爆出內訌傳聞。不過隊長夏薩特及門將泰拔高圖爾斯已親自回應，強調更衣室內從沒打架爭執，夏薩特更笑言沒有跟維頓漢打架：「我不是愚蠢的，因為他比我強壯那麼多。」

世界盃2022｜傳比利時內訌盧卡古做和事佬 夏薩特笑對打架傳聞

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傳聞比利時更衣室內訌的三位主角，包括夏薩特及迪布尼。（Getty Images）

比利時之前兩場表現：

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