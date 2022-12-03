世界盃2022｜黃喜燦單刀補時絕殺　韓國熱血反勝葡萄牙奇蹟出線

卡塔爾世界盃2022H組最後一輪分組賽，韓國鬥肯定出線的葡萄牙。賽前韓國要出線，今戰必須取勝，再視乎另邊廂加納對烏拉圭的戰果，葡萄牙則收起了部分主力。雖然葡萄牙開賽先拔頭籌，但韓國全場沉着應戰，最終補時階段由黃喜燦絕殺成功，不但贏出比賽，更為韓國贏來出線席位，藉較多入球壓過烏拉圭而次名出線16強。



韓國今仗亦有變陣，上仗頂入兩球的「新男神」曹圭成正選衝鋒，而後備入場立即助攻的李康仁亦首次正選上陣。惟後防大將金玟哉上仗末段傷出，無法再戰，位置由效力大阪飛腳的權敬原取代。

韓國球迷上仗對加納盡現激情，今戰繼續熱烈地撐。（Getty Images）

可惜甫開賽韓國便因一時未入局而失守，葡萄牙迅速開記錄，開賽5分鐘葡萄牙老將比比長傳右路底線，達洛治接應後內切傳中，列卡度賀達撞射入波，領先1：0。韓國落後一球之後，更一度被葡萄牙的緊逼踢法力壓，組織攻勢有困難。期間葡萄牙多次用後場大腳長傳，前場直接發動攻勢。祖奧簡斯路左路接應後進入禁區，窄位起腳，被金承奎擋出。

列卡度賀達先開記錄。（Getty Images）

至17分鐘，韓國入球，但被判無效。角球開出後重新組織，孫興慜傳中，曹圭成頭槌後批被救出，門前的金珍洙加一腳補入，但禁區中間參與衝頂的鄭又榮，被判越位。

韓國比賽早段曾食詐糊。（Getty Images）

韓國失球後，前場未見刻意壓逼，讓葡萄牙可以輕鬆橫傳策動。至27分鐘，韓國扳平終藉一次角球攻勢披平！當角球開出時，打中C朗拿度的肩背彈入小禁區，由中堅金英權近門掃入，扳平1：1。

韓國金英權（左）上屆曾射入德國隊大門，今屆又有入球。（GettyImages）

C朗如同走避不及，誤中背部後「助攻」韓國。（Getty Images）

數分鐘後，C朗突破韓國防線單刀，被金承奎救出，隨後被吹罰越位。其後達洛治中央起腳，被金承奎擋出，接下來的角球，又接實域天拿的遠射。

C朗拿度相當拼命，但未取得入球。（Getty Images）

韓國則以反擊為主，孫興慜亦在中路起腳，惟角度太正中，被迪奧高哥斯達沒收。42分鐘，葡萄牙幾乎再領先。域天拿中央勁射被金承奎拍出，C朗拿度衝前飛頂，但頂斜出界。

曹圭成感到失望。（Getty Images）

兩分鐘後，葡萄牙再一次組織，左路傳入中央得到起腳機會，賀達射門穿越南韓後衛攔阻，但勁道弱，被金承奎接實。半場完結時，雙方打成1：1，以現時情況烏拉圭將會出線，韓國則包尾出局。

沒有入球，他就會失望。（Getty Images）

下半場開始，雙方未換人。至52分鐘，C朗入楔，快金珍洙一步搶前，接應後場高吊球，球不着地但食唔應，未構成威脅，隨即被判越位。兩軍在65分鐘準備換入前場球員，韓國換入黃喜燦。葡萄牙收起C朗等3人，首仗有入球的拉菲爾雷亞奧上陣。

兩軍下半場你來我往，戰情流於平淡。（Getty Images）

5分鐘後，韓國前場加壓，逼甩葡萄牙控球後在前場組織，黃仁範後上勁射被迪奧高哥斯達拍出，未能反超前。其後韓國扳平功臣金英權受傷，韓國順勢變陣，換入前鋒黃義助，加強攻力放手一搏。葡萄牙則換入主力威廉卡維奴及貝拿度施華，應付最後階段。

黃喜燦補時入球，讓韓國暫時排在次名。(Getty Images)

進入補時，韓國即入球反超前！韓國把握葡萄牙角球無功，孫興慜推足半場引空對手後防，對達洛治「通坑渠」，助黃喜燦單刀射入。韓國2：1反超葡萄牙。最終經過補時7分鐘全場完，韓國2：1反勝葡萄牙，成功憑得球數目較多力壓烏拉圭出線。

***以下為開賽前資訊***

韓國正選陣容：

門將：1金承奎

後衛：3金珍洙、19金英權、20權敬原、15金紋奐

中場：5鄭又榮、6黃仁範、10李在城、7孫興慜、18李康仁

前鋒：9曹圭成



葡萄牙是分組賽3支首兩仗全勝球隊之一，已經出線，且極有機會首名出線。球隊今戰多個位置收起正選，般奴費南迪斯、祖奧菲歷斯、魯賓戴亞斯都列後備。但球王C朗拿度不會缺席，正選攻堅繼續搶入球。

葡萄牙正選陣容

門將：22迪奧高哥斯達

後衛：2達洛治、3比比、24安東尼奧施華、20祖奧簡斯路

中場：16域天拿、18魯賓尼維斯、17祖奧馬里奧

前鋒：23馬菲奧斯紐尼斯、7 C朗拿度、21列卡度賀達



C朗，全勤！（Getty Images）

H組葡萄牙已出線，烏拉圭、加納及韓國均有出線機會，但韓國形勢極惡劣，即使贏波也要視乎加納對烏拉圭的賽果，方知能否晉級。即按以下文章，了解H組出線形勢：

世界盃｜韓國烏拉圭怎樣才出線？葡萄牙左右大局H組晉級形勢一覽

H組晉級形勢。（01美術製圖）

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【韓國近況】

韓國兩場未開勝利之門，上仗以2：3不敵加納，兩軍踢出血性。韓國最終落敗當然令球迷失望，但中鋒曹圭成成為歷來首個於世界盃以頭槌梅開二度的亞洲球員，盡顯空中霸王本色，這個Oppa亦憑俊俏外表贏得大量「粉絲」，IG追隨者隨着兩個入球而暴升，一晚升至過百萬。

曹圭成。（Getty Images）

孫興慜能否帶領韓國晉級？（Getty Images）

韓國之前兩場表現：

葡萄牙之前兩場表現：

C朗拿度是永遠的葡萄牙焦點，但他日前未有隨隊操練，上陣成疑，不過葡萄牙早已晉級，至少已無爭奪16強席位的壓力。

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