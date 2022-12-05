世界盃︱克羅地亞性感女球迷被偷拍　卡塔爾名人神反駁：想舉報她

世界盃16強克羅地亞對日本，克羅地亞今屆場外「表現突出」，女球迷Ivana Knoll無視卡塔爾「禁露令」，身穿性感服裝觀賽而人氣急升。

日前一張Ivana Knoll被卡塔爾男生偷拍的相在網上瘋傳，質疑卡塔爾人口裡說不，身體很誠實，卻有引來一名當地名人意想不到的回覆。



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今屆世界盃於中東國家卡塔爾舉辦，這個伊斯蘭國度民風相對保守，禁止女性衣著暴露。當局曾再三提醒各國女球迷，在世界盃期間在公共場所衣着需遮蓋肩膀、膝蓋和腹部等，同時避免穿短裙，若執意炫耀身材，可能被處以高額罰款甚至監禁。

不過來自克羅地亞的女球迷Ivana Knoll無懼「禁露令」，在家鄉比賽時，身穿紅白格仔性感上衣、搭配紅色緊身褲在球場內大肆遊走，旋即吸引全場目光，也成為傳媒焦點，人氣急升。

Ivana Knoll人氣急升。（Getty Images）

Ivana Knoll的Instagram現已有125萬粉絲追蹤，日前她達到100萬追蹤里程碑時，便上載一張照片，感謝大眾支持。照片中Ivana Knoll正在看台上落樓梯時，她身旁的兩名卡塔爾男生在望到她後，立即拿起電話偷拍，臉上也露出滿意的笑容，令人質疑卡塔爾人只是口裡說不，身體卻很誠實。

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即睇Ivana Knoll場內場外的性感照：（按圖放大）

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Twitter帳號「Troll Football」轉發照片，並配上「男生始終是男生（Men will be men）」，繼續諷刺卡塔爾保守文化，卻得到一個意外的回應。

曾投資研發機械人而獲獎的卡塔爾著名企業家艾傑法利（Mohammed Hassan Al-Jefairi），聲稱相中兩名男士有可能是想舉報Ivana Knoll，「想告訴大家的是，人們拍照不代表喜歡她，而是因為討厭她穿著不當、跟我們的文化有衝突。」

他最後更拉了所有卡塔爾人落水，「你可以跟任何卡塔爾人確認這點。」

有卡塔爾男生於看台上偷拍Ivana Knoll，被拍是口裡說不，身體很誠實。

不過，顯然網民都不相信這個解釋，有人這樣說：「無意冒犯，先生，但你的理由太搞笑。從他們臉上的表情、肢體語言和拿手機的方式，都非常清楚地暴露了其意圖。」、「你必須承認卡塔爾男生也會犯錯」、「這個男人​​被逮個正着，老婆在家拿錘子等着他！」

克羅地亞今晚在會16強對日本，賽前記者會上有媒體提及Ivana Knoll的人氣，邀請主教練戴歷（Zlatko Dalić）評論對方，他僅表示：「關於這個問題，我不會回答。」