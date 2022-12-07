世界盃｜李察利臣見朗拿度激動落淚　兩代巴西9號一同跳舞賀晉級

撰文：黎建明
出版：更新：

巴西在世界盃16強以4：1大勝韓國後，入球功臣之一的李察利臣（Richarlison）賽後獲安排與巴西傳奇前鋒朗拿度（Ronaldo）見面，這名獨當一面的巴西球星見到「大哨」後瞬間變身小球迷，差點激動落淚。

世界盃2022專頁登場　緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間　32隊名單賽程

李察利臣見到朗拿度是有點不知所措。（影片截圖）

巴西大勝之後，李察利臣獲安排與朗拿度見面，接受國際足協安排的訪問。李察利臣見到朗拿度時一時用手掩嘴，一時抓抓後腦和脖子，甚至害羞地不敢直視朗拿度。

李察利臣坐下後表示：「我很激動，因為就像尼馬一樣，他是我的偶像。」他當時雙眼仍有點紅，「對我而言，你（朗拿度）是啟發了我的人。我亦曾模仿你02年時的髮型，相信你也看過」。

李察利臣曾模仿朗拿度02年世界盃時的髮型。（Twitter）

朗拿度聽完李察利臣分享後，向他說：「我當日激勵了你，現在輪到你用技術、入球、場上的喜悅，激勵巴西小朋友。」大哨之後更補上一句：「我們以你們為傲，我們非常支持你們。」

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

世界盃8強直播賽程｜ViuTV免費波回歸　12.9晚睇巴西對克羅地亞世界盃｜巴西輕取韓國闖8強後致敬比利　尼馬達成一紀錄追平球王世界盃2022｜巴西大勝變大型森巴舞派對　末段連三號門將都登場
李察利臣在今屆世界盃已攻入3球。（Getty Images）

朗拿度是一代巴西「9號仔」，這件球衣現由李察利臣繼承，後者不負眾望，目前在世界盃已攻入3球。李察利臣表示，每當自己穿起巴西球衣，會被神祝福一樣入很多球，能夠身穿9號戰衣更是一種快樂，要為這件球衣帶來光榮。「大哨」亦肯定其實力，大讚李察利臣是大家很久未見過的前鋒。

巴西主帥泰迪曾與隊員一同起舞慶祝。（Getty Images）

李察利臣在16強攻破韓國大門後，球隊主帥泰迪隨隊員一同跳舞。朗拿度認為巴西隊內一直有這種氛圍，「我們不會因此贏波，但有着這樣一個願意付出且團結的隊伍，絕對有幫助」。朗拿度笑言自己想學他們的舞，李察利臣便即場指導，兩人其後更一起跳舞，場面有趣。

兩人在訪問末段一同起舞。（影片截圖）

上次巴西贏得世界盃冠軍已是2002年，當時的巴西9號朗拿度寄語李察利臣，「繼續入球，將第六座冠軍帶回巴西。」

世界盃現役9號李察利臣在世界盃攻入多少球？

李察利臣目前已攻入3球。

世界盃 巴西的8強對手將是誰？

克羅地亞。

世界盃｜葡萄牙大勝瑞士C朗淪後備　葡國總理：要尊重和支持教練世界盃｜南野拓實不知森保一十二碼計劃　「球員聚集後靜了五秒」世界盃｜C朗做後備只踢20分鐘　女友盛裝觀賽後發文暗示不滿世界盃熱話｜摩洛哥挫西班牙首晉8強　國王穿球衣現身與民同樂C朗後備葡萄牙照贏　般奴撐發嬲好正常：佢正選都會入3球︱世界盃世界盃熱話｜西班牙悶戰不敵摩洛哥　陳肇麒點評：抵你出局世界盃2022｜C朗做後備又嬲豬？　全隊慶祝逕自走先片段被瘋傳世界盃8強直播賽程｜ViuTV免費波回歸　12.9晚睇巴西對克羅地亞世界盃2022｜39歲比比空霸式入波創紀錄　為C朗親手戴上隊長臂章
朗拿度
李察利臣
巴西足球隊
世界盃
2022年卡塔爾世界盃
足球