世界盃｜李察利臣見朗拿度激動落淚　兩代巴西9號一同跳舞賀晉級

巴西在世界盃16強以4：1大勝韓國後，入球功臣之一的李察利臣（Richarlison）賽後獲安排與巴西傳奇前鋒朗拿度（Ronaldo）見面，這名獨當一面的巴西球星見到「大哨」後瞬間變身小球迷，差點激動落淚。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

李察利臣見到朗拿度是有點不知所措。（影片截圖）

巴西大勝之後，李察利臣獲安排與朗拿度見面，接受國際足協安排的訪問。李察利臣見到朗拿度時一時用手掩嘴，一時抓抓後腦和脖子，甚至害羞地不敢直視朗拿度。

李察利臣坐下後表示：「我很激動，因為就像尼馬一樣，他是我的偶像。」他當時雙眼仍有點紅，「對我而言，你（朗拿度）是啟發了我的人。我亦曾模仿你02年時的髮型，相信你也看過」。

李察利臣曾模仿朗拿度02年世界盃時的髮型。（Twitter）

朗拿度聽完李察利臣分享後，向他說：「我當日激勵了你，現在輪到你用技術、入球、場上的喜悅，激勵巴西小朋友。」大哨之後更補上一句：「我們以你們為傲，我們非常支持你們。」

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

李察利臣在今屆世界盃已攻入3球。（Getty Images）

朗拿度是一代巴西「9號仔」，這件球衣現由李察利臣繼承，後者不負眾望，目前在世界盃已攻入3球。李察利臣表示，每當自己穿起巴西球衣，會被神祝福一樣入很多球，能夠身穿9號戰衣更是一種快樂，要為這件球衣帶來光榮。「大哨」亦肯定其實力，大讚李察利臣是大家很久未見過的前鋒。

巴西主帥泰迪曾與隊員一同起舞慶祝。（Getty Images）

李察利臣在16強攻破韓國大門後，球隊主帥泰迪隨隊員一同跳舞。朗拿度認為巴西隊內一直有這種氛圍，「我們不會因此贏波，但有着這樣一個願意付出且團結的隊伍，絕對有幫助」。朗拿度笑言自己想學他們的舞，李察利臣便即場指導，兩人其後更一起跳舞，場面有趣。

兩人在訪問末段一同起舞。（影片截圖）

上次巴西贏得世界盃冠軍已是2002年，當時的巴西9號朗拿度寄語李察利臣，「繼續入球，將第六座冠軍帶回巴西。」